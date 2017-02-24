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Эксперт озвучил возможный план Путина по оккупированному Донбассу
Российско-американский историк Юрий Фельштинский считает, что президент РФ Владимир Путин пытается договориться с американским лидером Дональдом Трампом об отделении подконтрольных боевикам ДНР и ЛНР территорий от Украины. Такую точку зрения Фельштинский изложил "Апострофу".
По мнению историка, РФ хочет получить признание США Крыма российской территорией, а "ДНР" и "ЛНР" — независимыми от Украины республиками.
Историк отмечает, что признание "паспортов ДНР и ЛНР" Россией является попыткой начать формальное отделение от Украины этих территорий.
"Как минимум, Путин пытается добиться того, чтобы эти "республики" остались в положении территорий, охваченных "гражданской войной", — считает Фельштинский.
Он пишет, что вместе с тем с помощью Трампа Путин попытается снять с России санкции, а Трамп, со своей стороны, будет утверждать, что это необходимо для союза с Россией в войне с Халифатом.
Фельштинский отмечает, что это грубый обман со стороны Трампа, так как Россия не столько помогает Америке в Сирии и других горячих точках, сколько мешает.
Фото: argumentua.com
Теги: политика, Украина, Россия, США, Донбасс, договор, ДНР, ЛНР
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