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Архив - Донецкая область

Кабмин готов к диалогу с участниками торговой блокады Донбасса

24.02.2017 15:40
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Кабмин готов к диалогу с участниками торговой блокады Донбасса

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании Национального трехстороннего социально-экономического совета, пишет  112.ua.

 "Позиция правительства является четкой - мы готовы к диалогу, к профессиональному разговору. Но мы не готовы к диверсиям, которые производится по отношения к гражданам", - сказал он.

По его словам, если будут использованы все стратегические запасы, которые были сформированы и не будет восстановлено снабжение энергетического угля будут два последствия: "В стране будет дефицит электроэнергии, вторая позиция – это тепло. Следующая позиция – металлургия, в этом комплексе работает 300 тысяч украинцев, он формирует 12% украинского ВВП...Если будет остановка – это будет означать, что у нас с вами хотят забрать возможности к экономическому росту". 

Напомним, что 20 февраля Гройсман встретился с участниками "угольной блокады". Во время встречи он пообещал усилить борьбу с контрабандой в зоне АТО, а также усилить контроль над товарами, которые перемещаются через линию разграничения.


Фото: 112.ua

Теги: Донбасс, Кабинет министров, блокада, диалог
 
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