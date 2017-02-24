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Кабмин готов к диалогу с участниками торговой блокады Донбасса
Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании Национального трехстороннего социально-экономического совета, пишет 112.ua.
"Позиция правительства является четкой - мы готовы к диалогу, к профессиональному разговору. Но мы не готовы к диверсиям, которые производится по отношения к гражданам", - сказал он.
По его словам, если будут использованы все стратегические запасы, которые были сформированы и не будет восстановлено снабжение энергетического угля будут два последствия: "В стране будет дефицит электроэнергии, вторая позиция – это тепло. Следующая позиция – металлургия, в этом комплексе работает 300 тысяч украинцев, он формирует 12% украинского ВВП...Если будет остановка – это будет означать, что у нас с вами хотят забрать возможности к экономическому росту".
Напомним, что 20 февраля Гройсман встретился с участниками "угольной блокады". Во время встречи он пообещал усилить борьбу с контрабандой в зоне АТО, а также усилить контроль над товарами, которые перемещаются через линию разграничения.
Фото: 112.ua
Теги: Донбасс, Кабинет министров, блокада, диалог
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- Кабмин готов к диалогу с участниками торговой блокады Донбасса15:40
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