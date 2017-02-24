Кабмин готов к диалогу с участниками торговой блокады Донбасса

24.02.2017 15:40

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании Национального трехстороннего социально-экономического совета, пишет 112.ua.

"Позиция правительства является четкой - мы готовы к диалогу, к профессиональному разговору. Но мы не готовы к диверсиям, которые производится по отношения к гражданам", - сказал он.

По его словам, если будут использованы все стратегические запасы, которые были сформированы и не будет восстановлено снабжение энергетического угля будут два последствия: "В стране будет дефицит электроэнергии, вторая позиция – это тепло. Следующая позиция – металлургия, в этом комплексе работает 300 тысяч украинцев, он формирует 12% украинского ВВП...Если будет остановка – это будет означать, что у нас с вами хотят забрать возможности к экономическому росту".

Напомним, что 20 февраля Гройсман встретился с участниками "угольной блокады". Во время встречи он пообещал усилить борьбу с контрабандой в зоне АТО, а также усилить контроль над товарами, которые перемещаются через линию разграничения.