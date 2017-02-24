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Как в "ЛДНР" СМИ хвалят власть оккупантов (ИНФОГРАФИКА)
24.02.2017 10:35
Почти 82% материалов о самопровозглашенной власти "ДНР" и "ЛНР" в интернет-СМИ на оккупированной территории Донбасса является комплементарными, а критических материалов нет совсем. Об этом свидетельствуют результаты мониторинга интернет-изданий оккупированных районов Донецкой и Луганской областей Украины, который провел ОО "Институт массовой информации" в январе 2017 года, передает "Остров".
Отмечается, что всего около 20% новостей на местных сайтах посвящены самопровозглашенной власти "ДНР" и "ЛНР", тогда как об украинской власти материалов больше - 32% новостей.
По данным исследования ИМИ, подавляющее количество материалов об украинской власти (87%) в СМИ, подлежащих анализу, оказались негативно окрашенными, 13% материалов были нейтральными, а положительных материалов не было обнаружено вообще. Больше материалов нейтрального характера были посвящены деятельности народного депутата Надежды Савченко.
Отмечается, что всего около 20% новостей на местных сайтах посвящены самопровозглашенной власти "ДНР" и "ЛНР", тогда как об украинской власти материалов больше - 32% новостей.
По данным исследования ИМИ, подавляющее количество материалов об украинской власти (87%) в СМИ, подлежащих анализу, оказались негативно окрашенными, 13% материалов были нейтральными, а положительных материалов не было обнаружено вообще. Больше материалов нейтрального характера были посвящены деятельности народного депутата Надежды Савченко.
Информации о деятельности российской власти посвящено в среднем 8% новостей, причем в подавляющем количестве она тоже освещается положительно (91% новостей), нейтральными оказались 9% материалов, негативные или критические материалы - отсутствуют.
В ходе мониторинга в интернет-изданиях "ДНР" и "ЛНР" были обнаружены новости с признаками заказа в пользу политической силы "Оппозиционный блок" и Виктора Медведчука.
"При таком положительном освещении "местной власти", что указывает на прямую зависимость от нее местных СМИ, на сегодняшний день не может идти и речи о проведении демократических и свободных выборов на неподконтрольных Украины территориях Донбасса. Картина, которую рисуют местные СМИ о ситуации в регионе, крайне искаженная. Право местных жителей на информацию является нарушенным, что не дает им возможности сделать осознанный выбор", - заявила исполнительный директор ИМИ Оксана Романюк, комментируя результаты исследования.
По данным ИМИ, среди нарративов, которые распространялись в местных СМИ "ДНР" и "ЛНР" в январе, популярными были такие: Дональд Трамп, который придет к власти, отменит санкции в отношении России и наладит отношения с Россией, которые "испортил" Барак Обама; несамостоятельность Украины как страны, и ее зависимость от западных партнеров; а также принадлежность "ЛНР" и "ДНР" к "русскому мире".
Мониторингу подлежали 8 самых популярных интернет-сайтов "ДНР" и "ЛНР". Исследование проводилось экспертами ИМИ течение января-февраля 2017 года. Всего было оценено 2097 новостей, вышедших в период с 18 по 25 января 2017 года. Мониторинг провели эксперты Института массовой информации при поддержке Украинской инициативы по повышению уверенности (UCBI), финансируемого Агентством США по международному развитию (USAID).
Фото: times.dn.ua
Теги: Донбасс, СМИ, власть, ДНР, ЛНР
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