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Надежда Савченко вместе с Владимиром Рубаном прибыли в оккупированный Донецк
Сепаратистский ресурс ДАН сообщает, что депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко приехала в Донецк. Они якобы прибыла туда вместе с руководителем центра освобождения пленных общественной организации "Офицерский корпус" Владимиром Рубаном.
Заявленная цель - якобы посещение пленных.
Напомним, 7 декабря Савченко тайно посетила Минск, где встретилась с главарями террористических организаций "ДНР" и "ЛНР". Об этом стало известно лишь спустя несколько дней. 12 декабря Савченко заявила, что встреча прошла в "трехстороннем минском формате" с присутствием российской стороны и с присутствием Захарченко и Плотницкого от "ДНР" и "ЛНР".
После этого Савченко была исключена из фракции "Батькивщина", из делегации в ПАСЕ, а вскоре может лишиться места в комитете по национальной безопасности и обороны.
При этом она говорила, что планирует новые встречи с Захарченко и Плотницким и рассчитывает провести одну из них в Киеве.
24 февраля депутат Верховной Рады Татьяна Рычкова обвинила Надежду Савченко в том, что она подстрекала военных бросать позиции возле Донецкого аэропорта и идти на Киев свергать власть.
Фото: donbass.ua
Теги: Донецк, Донбасс, Савик Шустер, ДНР, боевики, Владимир Рубан, пленные
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