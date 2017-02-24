ОБСЕ сообщает об уменьшении использования тяжелого вооружения на Донбассе

24.02.2017 13:52

На прошлой неделе ОБСЕ зафиксировала 185 взрывов, вызванных огнем из танков, минометов и артиллерии. Количество таких случаев за позапрошлую неделю составило 884. Об этом во время брифинга заявил заместитель главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг, пишет 112.ua.

"На прошлой неделе было зафиксировано 20-процентное уменьшение количества нарушений, если сравнивать его с позапрошлой неделей. Снижение уровня насилия, если считать количество случаев применения запрещенного минскими соглашениями вооружения, а именно танки, минометы, артиллерия, было особенно ощутимым. На прошлой неделе мы зафиксировали 185 взрывов, вызванных огнем из танков, минометов и артиллерии. Количество таких случаев за позапрошлую неделю составило 884. Это дает нам 80-процентное снижение", - сообщает Хуг.

Он также добавил, что "наблюдается некоторая деэскалация, но она может быть обманчивой".

Также Хуг заявил, что сейчас ведутся обсуждения на уровне постоянного совета ОБСЕ в Вене по наращиванию потенциала миссии.