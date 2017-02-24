Опубликованы фото последствий обстрела Донецкой фильтровальной станции (ФОТО)

24.02.2017 18:59

Так называемый "заместитель командующего оперативным командованием ДНР" Эдуард Басурин заявил, что Донецкую фильтровальную станцию обстреляли из артиллерии, сообщают сепаратистские СМИ.

При этом он обвинил в обстреле украинских военнослужащих: "На ДФС зафиксировано восемь попаданий, предположительно, 122-мм артиллерийских снарядов по объектам станции. Одно — в крышу здания хлора, два — в здание резервуара чистой воды, одно — в здание хранилища реактивов, фильтров и ингредиентов для очистки воды, два попадания вблизи ДФС и два попадания в бомбоубежище, где находились сотрудники станции. Призываю международные организации провести тщательное расследование и представить всему миру доказательства вины украинских силовиков".