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Опубликованы фото последствий обстрела Донецкой фильтровальной станции (ФОТО)
24.02.2017 18:59
Так называемый "заместитель командующего оперативным командованием ДНР" Эдуард Басурин заявил, что Донецкую фильтровальную станцию обстреляли из артиллерии, сообщают сепаратистские СМИ.
При этом он обвинил в обстреле украинских военнослужащих: "На ДФС зафиксировано восемь попаданий, предположительно, 122-мм артиллерийских снарядов по объектам станции. Одно — в крышу здания хлора, два — в здание резервуара чистой воды, одно — в здание хранилища реактивов, фильтров и ингредиентов для очистки воды, два попадания вблизи ДФС и два попадания в бомбоубежище, где находились сотрудники станции. Призываю международные организации провести тщательное расследование и представить всему миру доказательства вины украинских силовиков".
Фото: https://dan-news.info
Теги: Донбасс, война, обвинение, боевики, ВСУ, обстрелы, Донецкая фильтровальная станция
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