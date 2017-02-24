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Архив - Донецкая область

Опубликованы фото последствий обстрела Донецкой фильтровальной станции (ФОТО)

24.02.2017 18:59
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Опубликованы фото последствий обстрела Донецкой фильтровальной станции (ФОТО)

Так называемый "заместитель командующего оперативным командованием ДНР" Эдуард Басурин заявил, что Донецкую фильтровальную станцию обстреляли из артиллерии, сообщают сепаратистские СМИ.

При этом он обвинил в обстреле украинских военнослужащих: "На ДФС зафиксировано восемь попаданий, предположительно, 122-мм артиллерийских снарядов по объектам станции. Одно — в крышу здания хлора, два — в здание резервуара чистой воды, одно — в здание хранилища реактивов, фильтров и ингредиентов для очистки воды, два попадания вблизи ДФС и два попадания в бомбоубежище, где находились сотрудники станции. Призываю международные организации провести тщательное расследование и представить всему миру доказательства вины украинских силовиков".


Фото: https://dan-news.info

Теги: Донбасс, война, обвинение, боевики, ВСУ, обстрелы, Донецкая фильтровальная станция
 
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