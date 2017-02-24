Парубий обратился к жителям оккупированного Донбасса по поводу "паспортов" фейковых "республик"

24.02.2017 17:43

Спикер парламента Андрей Парубий призвал жителей временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей не брать "паспорта" т.н. "ЛНР" и "ДНР", пишет zn.ua.

"Я хотел бы призвать наших граждан, которые сейчас находятся на оккупированных территориях, не идти на эти правила, которые навязывает Путин, не брать те бандитские паспорта так называемых "ЛНР" и "ДНР", потому что это путь в никуда", - сказал Парубий в интервью телеканалу "Рада".

Парубий отметил, что такие действия еще больше отрезают их от Украины. Он также высказал уверенность, что большое количество украинцев на оккупированной территории ждет освобождения земель.

"Им нужно дать уверенность, что это время будет скоро. И идти на политические игры, которые проводит Путин с признанием паспортов, нет смысла и необходимости. Считаю, что нет никакой нужды быть владельцем бандитского паспорта террористической группировки", - подчеркнул спикер парламента.



