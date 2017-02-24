По Авдееской промзоне боевики вели огонь около 10 часов

24.02.2017 13:35

Спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко на брифинге рассказал о ситуации на Донбасском фронте.

А.Лысенко проинформировал, что на луганском направлении боевые действия активизировались в Попаснянском районе, там незаконные вооруженные формирования применяли пулеметы. "В Новозвановке боевики стреляли и БМП, пулеметов и минометов. В Троицком по позициям сил АТО НВФ выпустили 20 минометных мин, в Крымском один раз стреляли из гранатомета", - рассказал он.

Всего за минувшие сутки на луганском направлении было зафиксировано 15 случаев нарушения режима прекращения огня, половина из них с применением тяжелого вооружения.

На донецком направлении боевики применяли стрелковое оружие, БМП, минометы. "В частности, в Зайцево применили легкое вооружение и минометы, выпустив по позициям украинских военных около 100 минометных мин, также работал вражеский снайпер. По Авдееской промзоне огонь суммарно велся 10 часов. Также провокации фиксировались в Каменке, Песках, на шахте Бутовка", - сообщил спикер Минобороны.

Всего за сутки на донецком направлении был зафиксирован 31 обстрел, на мариупольском – 37.

"На мариупольском направлении режим прекращения огня нарушался в Красногоровке, Троицком, Таранчуке, Широкино, там противник применял минометы. В Гнутово и Широкино силы АТО вынуждены были стрелять в ответ", - рассказал А.Лысенко.

Напомним, утром пресс-центр АТО сообщил, что боевики за минувшие сутки 83 раза обстреляли позиции украинских военных на Донбассе, два украинских военнослужащих ранены, один – погиб.