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Путь домой длинною в три года - переселенцы из Песок хотят вернуться в свои дома в разрушенном поселке (ВИДЕО)
Жители поселка Пески из-за войны стали переселенцами. Многие живут в соседнем селе Первомайское. Многие из них недовольны нынешним положением и хотят вернуться домой. Сейчас туда их пускают редко и лишь на некоторое время, пишет сайт novosti.dn.ua.
В связи с этим они уже обратились к президенту Украины Петру Порошенко. Они предупредили: если доступа к разбитым домам не будет, начнут акции протеста. Они хотят вернуться домой и добиться установления в поселке военно-гражданской администрации.
"Два раза в неделю. По записи. Мы можем на определенный промежуток времени попасть туда. И то не везде. То есть сектора, в которые не пускают, то есть они находятся под обстрелами или заминированы", - рассказала переселенка Галина.
На вопрос журналиста, что женщина успевает сделать дома за отведенное время, она отвечает с иронией: "Только поплакать".
Начальник пресс-центра штаба АТО Сергей Клименко говорит, что желающих вернуться домой и постоянно там жить, около 50 человек.
"Возвращение людей будет возможно при условии, когда на линии разграничения будет полная тишина", - рассказал он.
Но переселенцы говорят, что весной самовольно вернутся домой, а случаи с подрывами людей на растяжках в поле будут на совести военных.
Кроме этого, некоторые переселенцы жалуются на то, что пока их нет, домохозяйства грабят неизвестные. За три года в полицию заявили о 13 кражах. Но многие жители вовсе ничего не знают, что из их имущества уцелело, а что – нет. Не получается оформить и акты о разрушенном жилье.
Фото: novosti.dn.ua/
Теги: Донецк, Донбасс, война, житейская история, возвращение, мины, Пески, обстрелы
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