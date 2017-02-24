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Путь домой длинною в три года - переселенцы из Песок хотят вернуться в свои дома в разрушенном поселке (ВИДЕО)

24.02.2017 08:15
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Путь домой длинною в три года - переселенцы из Песок хотят вернуться в свои дома в разрушенном поселке (ВИДЕО)

Жители поселка Пески из-за войны стали переселенцами. Многие живут в соседнем селе Первомайское. Многие из них недовольны нынешним положением и хотят вернуться домой. Сейчас туда их пускают редко и лишь на некоторое время, пишет сайт novosti.dn.ua.

В связи с этим они уже обратились к президенту Украины Петру Порошенко. Они предупредили: если доступа к разбитым домам не будет, начнут акции протеста. Они хотят вернуться домой и добиться установления в поселке военно-гражданской администрации.  

"Два раза в неделю. По записи. Мы можем на определенный промежуток времени попасть туда. И то не везде. То есть сектора, в которые не пускают, то есть они находятся под обстрелами или заминированы", - рассказала переселенка Галина.  

На вопрос журналиста, что женщина успевает сделать дома за отведенное время, она отвечает с иронией: "Только поплакать".

Начальник пресс-центра штаба АТО Сергей Клименко говорит, что желающих вернуться домой и постоянно там жить, около 50 человек. 

"Возвращение людей будет возможно при условии, когда  на линии разграничения будет полная тишина", - рассказал он.

Но переселенцы говорят, что весной самовольно вернутся домой, а случаи с подрывами людей на растяжках в поле будут на совести военных. 

Кроме этого, некоторые переселенцы жалуются на то, что пока их нет, домохозяйства грабят неизвестные. За три года в полицию заявили о 13 кражах. Но многие жители вовсе ничего не знают, что из их имущества уцелело, а что – нет. Не получается оформить и акты о разрушенном жилье.


Фото: novosti.dn.ua/

Теги: Донецк, Донбасс, война, житейская история, возвращение, мины, Пески, обстрелы
 
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