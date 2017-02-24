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РФ строит в Ростовской области военные склады для быстрой доставки вооружения на украинский Донбасс
Для быстрой доставки оружия и боеприпасов на оккупированную боевиками российско-террористических войск территорию Луганской области, российское командование оборудует в Ростовской области новые артиллерийские склады и базы хранения, сообщил координатор группы "Информационной сопротивление" Дмитрий Тымчук.
"В районе населенного пункта Филиппенков (хутор в Каменском районе Ростовской области) оборудован склад ракетно-артиллерийского вооружения. Доставку боеприпасов с этого склада на территорию Донбасса планируется осуществлять через оборудованную в этом районе понтонно-мостовую переправу через реку Северский Донец. Работа данной переправы обеспечит российскому командованию возможность скрытно (в обход крупных населенных пунктов) и в кратчайшие сроки доставлять вооружение и технику для "2 АК ЛНР", - написал Тымчук в Facebook.
Фото: rusmonitor.com/
Теги: Россия, Донбасс, строительство, военные, вооружение
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