РФ строит в Ростовской области военные склады для быстрой доставки вооружения на украинский Донбасс

24.02.2017 14:50

Для быстрой доставки оружия и боеприпасов на оккупированную боевиками российско-террористических войск территорию Луганской области, российское командование оборудует в Ростовской области новые артиллерийские склады и базы хранения, сообщил координатор группы "Информационной сопротивление" Дмитрий Тымчук.

"В районе населенного пункта Филиппенков (хутор в Каменском районе Ростовской области) оборудован склад ракетно-артиллерийского вооружения. Доставку боеприпасов с этого склада на территорию Донбасса планируется осуществлять через оборудованную в этом районе понтонно-мостовую переправу через реку Северский Донец. Работа данной переправы обеспечит российскому командованию возможность скрытно (в обход крупных населенных пунктов) и в кратчайшие сроки доставлять вооружение и технику для "2 АК ЛНР", - написал Тымчук в Facebook.



