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Российские кураторы меняют командование в армиях "ЛДНР", с Захарченко не согласовывают

24.02.2017 09:41
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Российские кураторы меняют командование в армиях "ЛДНР", с Захарченко не согласовывают

Об этом на своей странице в facebook сообщил координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

"С 18 февраля с.г. в обоих «армейских корпусах» российско-террористических войск на Донбассе работает инспекторская группа из Центра территориальных войск Южного военного округа ВС РФ. В рамках «инспекторской проверки» в штабах, а также отдельных частях «1 АК ДНР» и «2 АК ЛНР» осуществляется замена командования. Главарь «ДНР» А.Захарченко потребовал от российских «кураторов» согласования с ним кандидатур назначаемых новых начальников и командиров, однако ему было отказано", - пишет Тымчук.


Фото: sharij.net

Теги: Россия, Донбасс, армия, заменитель, командировка, ДНР, ЛНР
 
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