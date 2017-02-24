Российские кураторы меняют командование в армиях "ЛДНР", с Захарченко не согласовывают

24.02.2017 09:41

Об этом на своей странице в facebook сообщил координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

"С 18 февраля с.г. в обоих «армейских корпусах» российско-террористических войск на Донбассе работает инспекторская группа из Центра территориальных войск Южного военного округа ВС РФ. В рамках «инспекторской проверки» в штабах, а также отдельных частях «1 АК ДНР» и «2 АК ЛНР» осуществляется замена командования. Главарь «ДНР» А.Захарченко потребовал от российских «кураторов» согласования с ним кандидатур назначаемых новых начальников и командиров, однако ему было отказано", - пишет Тымчук.