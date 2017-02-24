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Савченко заявила, что предприняла рискованную поездку в "ДНР" ради освобождения пленных

24.02.2017 19:16
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Савченко заявила, что предприняла рискованную поездку в "ДНР" ради освобождения пленных

Народный депутат Украины Надежда Савченко, комментируя свою поездку на подконтрольную "ДНР" территорию, заявила, что сознательно пошла на риск своей жизнью, чтобы освободить украинских пленных. Об этом депутат написала на своей странице в Facebook, передает 112.ua.

"Прошу всю Украину поддержать меня, как поддерживали меня тогда, когда я была в плену. Я сейчас сознательно пошла на риск своей жизнью, чтобы освободить наших украинских пленных и довести гуманитарную составляющую минского процесса до финала. Прошу поддержки у Украины и мира. Мне очень нелегко, но я борюсь!", – написала Савченко. 

Ранее боевики заявили, что народный депутат Украины Надежда Савченко и руководитель украинского центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан приехали на территорию, подконтрольную "ДНР", чтобы навестить украинских военнопленных.

В свою очередь, в СБУ заявили, что проверят информацию о подстрекательстве Надеждой Савченко военных к перевороту и о поездке депутата в "ДНР".

 

 


Фото: donbass.ua

Теги: Донецк, Донбасс, Савик Шустер, поездка, риск, освобождение, пленные
 
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