СБУ виявила у районі АТО схрон з некерованими авіаційними ракетами та вогнемет «Шмель» російського виробництва

24.02.2017 19:45

Схованку з некерованими авіаційними ракетами виявила Служба безпеки України у районі Сватового на Луганщині.

Оперативники спецслужби виявили 80 необлікованих ракет типу С-8КО в одному з гаражів. Бойова частина ракети містить до одного кілограма вибухової речовини, що за руйнівною здатністю у шість разів перевищує тротил.

Також у районі Авдіївки правоохоронці вилучили вогнемет «Шмель», який був залишений бойовиками терористичної організації «ДНР» після бойового зіткнення із силами АТО.

Такі вогнемети перебувають на озброєнні у російської армії, що в черговий раз свідчить про присутність збройних сил Російської Федерації на території України.



