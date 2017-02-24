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СБУ виявила у районі АТО схрон з некерованими авіаційними ракетами та вогнемет «Шмель» російського виробництва

24.02.2017 19:45
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СБУ виявила у районі АТО схрон з некерованими авіаційними ракетами та вогнемет «Шмель» російського виробництва

Схованку з некерованими авіаційними ракетами виявила Служба безпеки України у районі Сватового на Луганщині.

Оперативники спецслужби виявили 80 необлікованих ракет типу С-8КО в одному з гаражів. Бойова частина ракети містить до одного кілограма вибухової речовини, що за руйнівною здатністю у шість разів перевищує тротил.

Також у районі Авдіївки правоохоронці вилучили вогнемет «Шмель», який був залишений бойовиками терористичної організації «ДНР» після бойового зіткнення із силами АТО.

Такі вогнемети перебувають на озброєнні у російської армії, що в черговий раз свідчить про присутність збройних сил Російської Федерації на території України. 



Фото: https://twitter.com

Теги: Донбасс, оружие, ракеты, СБУ, тайник
 
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