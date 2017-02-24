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СБУ виявила у районі АТО схрон з некерованими авіаційними ракетами та вогнемет «Шмель» російського виробництва
24.02.2017 19:45
Схованку з некерованими авіаційними ракетами виявила Служба безпеки України у районі Сватового на Луганщині.
Оперативники спецслужби виявили 80 необлікованих ракет типу С-8КО в одному з гаражів. Бойова частина ракети містить до одного кілограма вибухової речовини, що за руйнівною здатністю у шість разів перевищує тротил.
Також у районі Авдіївки правоохоронці вилучили вогнемет «Шмель», який був залишений бойовиками терористичної організації «ДНР» після бойового зіткнення із силами АТО.
Такі вогнемети перебувають на озброєнні у російської армії, що в черговий раз свідчить про присутність збройних сил Російської Федерації на території України.
Фото: https://twitter.com
Теги: Донбасс, оружие, ракеты, СБУ, тайник
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