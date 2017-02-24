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Сегодня на Донбасском фронте 47 обстрелов: боевики вели огонь на всех направлениях

24.02.2017 19:05
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Сегодня на Донбасском фронте 47 обстрелов: боевики вели огонь на всех направлениях
По состоянию на 18.00 24 февраля, начиная с полуночи, российско-оккупационные войска совершили 47 обстрелов украинских обстрелов, в результате чего пятеро наших военных ранены. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
Так, на Мариупольском направлении из 82-миллиметровых минометов боевики обстреливали Водяное, из гранатометов и стрелкового оружия вели огонь по Новотроицкому, Павлополю, Водяному, Гнутово, и Широкино. По Широкино также вели огонь БМП оккупантов.
На Донецком направлении из минометов различных калибров боевики неоднократно били по  Троицкому, Даче, Зайцево, Авдеевке. Также из грантометов течение всего дня - Авдеевку, Майорск, Зайцево, Пески и Луганское.
На Луганском направлении из гранатометов и стрелкового оружия боевики обстреляли Новоалександровку, Троицкое и Новозвановку.

Фото: donbass.ua

Теги: Донбасс, война, боевики, обстрелы
 
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