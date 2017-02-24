Сегодня на Донбасском фронте ранения получили пятеро украинских военных

24.02.2017 20:03

Состоянием на 18:00 24 февраля в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе ранения получили 5 украинских военнослужащих.

Об этом говорится в сообщении на странице пресс-центра штаба АТО в Facebooк.