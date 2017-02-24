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Архив - Донецкая область

Сегодня на Донбасском фронте ранения получили пятеро украинских военных

24.02.2017 20:03
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Сегодня на Донбасском фронте ранения получили пятеро украинских военных

Состоянием на 18:00 24 февраля в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе ранения получили 5 украинских военнослужащих.

Об этом говорится в сообщении на странице пресс-центра штаба АТО в Facebooк.


Фото: news.liga.net

Теги: Донбасс, война, военные, ранения, боевики, обстрелы
 
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