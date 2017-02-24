"Сморкание на шахматную доску" - журналист о признании Кремлем "паспортов ЛДНР"

24.02.2017 07:37

Российский журналист Александр Невзоров прокомментировал признание Россией документов так называемых "ДНР" и "ЛНР". Об этом Невзоров сказал в эфире "Эха Москвы", передает "Апостроф".

Журналист отметил, что если сравнить политику с шахматами, то признание паспортов ДНР и ЛНР является сморкание на доску.

"Ну, что называется, тоже ход. И русские, надо сказать, это очень любят", — добавил Невзоров.

Он отметил, что такой своеобразный ход Путина, вероятно, усилит любовь россиян к нему.

Вместе с тем он отметил, что такая любовь ненадежна, приведя пример российского депутата Вороненкова, который ранее "заливался слезами при звуках гимна и громче всех кричал "Крым наш!", а потом сбежал в Украину.

"И вот эта постоянная попытка ориентироваться на массы, постоянная попытка верить в их надежность, она, конечно, очень сильно подведет Кремль", — заключает Невзоров.