- "Сморкание на шахматную доску" - журналист о признании Кремлем "паспортов ЛДНР"07:37
- Эксперт озвучил возможный план Путина по оккупированному Донбассу07:28
- Военные опубликовали видео попадания в технику боевиков из противотанкового комплекса в АТО (ВИДЕО)07:17
- За минувшие сутки в зоне АТО зафиксировано 83 обстрела07:02
- Донецк содрогается от мощных залпов артиллерии20:45
- В ДНР к «празнику» 23 февраля раздают квартиры19:18
- Донецкий металлургический завод останавливает производство16:25
- Новини з зони АТО за минулу добу (22.02.17)15:15
- «Более трех часов врачи составляли лицо раненого, словно пазлы...»14:55
- Вооруженные «казаки» массово бегут с Донбасса14:12
"Сморкание на шахматную доску" - журналист о признании Кремлем "паспортов ЛДНР"
Российский журналист Александр Невзоров прокомментировал признание Россией документов так называемых "ДНР" и "ЛНР". Об этом Невзоров сказал в эфире "Эха Москвы", передает "Апостроф".
Журналист отметил, что если сравнить политику с шахматами, то признание паспортов ДНР и ЛНР является сморкание на доску.
"Ну, что называется, тоже ход. И русские, надо сказать, это очень любят", — добавил Невзоров.
Он отметил, что такой своеобразный ход Путина, вероятно, усилит любовь россиян к нему.
Вместе с тем он отметил, что такая любовь ненадежна, приведя пример российского депутата Вороненкова, который ранее "заливался слезами при звуках гимна и громче всех кричал "Крым наш!", а потом сбежал в Украину.
"И вот эта постоянная попытка ориентироваться на массы, постоянная попытка верить в их надежность, она, конечно, очень сильно подведет Кремль", — заключает Невзоров.
Фото: censoru.net/
Теги: Россия, Донбасс, журналист, признание, паспорт, ДНР, ЛНР
- Неожиданно: Россия признала паспорта "ДНР и ЛНР"
- "Не признаем" - российские кураторы "открестились" от "паспортов ЛДНР"
- Признав документы "ЛДНР", Россия вышла из Минского процесса - Турчинов
- Российский Генштаб не оказывает помощь своим "отпускникам" на Донбассе, а ДНРовские "пограничники" еще и "отмечают" их паспорта
- Захарченко считает, что с паспортом "ДНР" можно ездить в РФ, а Россия об этом в курсе? (ВИДЕО)
- Из "ДНР" депортировали главного редактора российской газеты
- "Сморкание на шахматную доску" - журналист о признании Кремлем "паспортов ЛДНР"07:37
- Эксперт озвучил возможный план Путина по оккупированному Донбассу07:28
- Военные опубликовали видео попадания в технику боевиков из противотанкового комплекса в АТО (ВИДЕО)07:17
- За минувшие сутки в зоне АТО зафиксировано 83 обстрела07:02
- Донецк содрогается от мощных залпов артиллерии20:45
- В ДНР к «празнику» 23 февраля раздают квартиры19:18
- Донецкий металлургический завод останавливает производство16:25
- Новини з зони АТО за минулу добу (22.02.17)15:15
- «Более трех часов врачи составляли лицо раненого, словно пазлы...»14:55
- Вооруженные «казаки» массово бегут с Донбасса14:12
- "Сморкание на шахматную доску" - журналист о признании Кремлем "паспортов ЛДНР"07:37
- Эксперт озвучил возможный план Путина по оккупированному Донбассу07:28
- Военные опубликовали видео попадания в технику боевиков из противотанкового комплекса в АТО (ВИДЕО)07:17
- За минувшие сутки в зоне АТО зафиксировано 83 обстрела07:02
- Фирташ снова за решеткой — СМИ22:45
- Война и блеф. Зачем в Кремле снова разбудили Януковича22:23
- Спортсмен поразил своим «талантом» ездить на лыжах — видео22:00
- Украина в опасности: население массово подхватывает безсимптомный вирус21:43
- В Минобороны пообещали наказать офицеров, которые селили бойцов-контрактников в ужасные условия. ВИДЕО21:20
- Эксперт Пентагона рассказал, как Трамп будет «выбивать из Путина дурь»21:03
- Можно ли поправиться от суши и какие суши самые полезные?09:20
- От Геенны до Гуманитарки (Фронтовой словарь обывателя)09:10
- Февраль. Звенит стеклянная капель, и зеленеют тротуары08:40
- 8 причин добавить в свой рацион больше цитрусовых08:10
- Женщины побьют рекорд по продолжительности жизни — ученые 07:20
- Антифашистские" неонацисты-наемники меняют Донбасс на более денежные горячие точки20:30
- Чем имбирь полезен для женщин: ТОП-3 уникальных свойства19:18
- 10 привычек, способных изменить жизнь16:31
- Весенний авитаминоз: 6 необычных признаков того, что вам не хватает витаминов16:19
- 50 заданий для подростков: в сети запустили альтернативу «Синему киту»13:58
- Карпатський віщун шокував передбаченнями про неньку Україну…
- Захарченко заявив, що ситуація в "ДНР" критична
- «Люди, выберите меня Президентом и я закончу войну на востоке!», — Тимошенко сделала шокирующее заявление в прямом эфире
- Донецк и Макеевка остались без «Лайфа»
- Кобзон послал ДНР ко всем чертям: Такой страны не существует!
- В ДНР к «празнику» 23 февраля раздают квартиры
- “Мы уничтожим власть олигархов, которую по ошибке назвали украинской!” – Билецкий в Раде презентовал требования участников “Марша”
- Из-за блокады на Донбассе Москва решила сама поставлять коксующийся уголь в "ЛДНР"
- В Украине появился шанс избежать прекращения работы заводов и потери рабочих мест
- Блокада Донбасса: власть озвучила свои требования