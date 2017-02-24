Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Старинные книги, картины, камин и бильярд - журналист побывала в гостях у Павла Жебривского (ФОТО)

24.02.2017 17:29
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Старинные книги, картины, камин и бильярд - журналист побывала в гостях у Павла Жебривского (ФОТО)

Корреспондент "Нового времени" Александра Горчинская побывала дома у губернатора Донецкой области Павла Жебривского. Как живет губернатор, чем увлекается, что он думает о своей ответственной и сложной работе, о войне, о людях Донбасса можно прочесть в материале "Вдома у Павла Жебрівського".


Фото: nv.ua/

Теги: Донбасс, Киев, Донецкая область, дом, губернатор, корреспондент, Жебривский
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх