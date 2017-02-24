Старинные книги, картины, камин и бильярд - журналист побывала в гостях у Павла Жебривского (ФОТО)

24.02.2017 17:29

Корреспондент "Нового времени" Александра Горчинская побывала дома у губернатора Донецкой области Павла Жебривского. Как живет губернатор, чем увлекается, что он думает о своей ответственной и сложной работе, о войне, о людях Донбасса можно прочесть в материале "Вдома у Павла Жебрівського".