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Старинные книги, картины, камин и бильярд - журналист побывала в гостях у Павла Жебривского (ФОТО)
24.02.2017 17:29
Корреспондент "Нового времени" Александра Горчинская побывала дома у губернатора Донецкой области Павла Жебривского. Как живет губернатор, чем увлекается, что он думает о своей ответственной и сложной работе, о войне, о людях Донбасса можно прочесть в материале "Вдома у Павла Жебрівського".
Фото: nv.ua/
Теги: Донбасс, Киев, Донецкая область, дом, губернатор, корреспондент, Жебривский
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- Парубий обратился к жителям оккупированного Донбасса по поводу "паспортов" фейковых "республик"17:43
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