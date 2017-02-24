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Судьба главаря "ДНР" Захарченко зависит от его "правильного" поведения и выполнения требований Кремля
Захарченко останется живым только при одном условии, если будет слепо, как пешка, делать все то, что сегодня требует от него Кремль, пишет "Диалог".
Если Захарченко продолжит беспредельничать и дальше, то исход может быть для него самым печальным. Военный эксперт Юрий Колесников в комментарии "Обозревателю" заявил, что сейчас все зависит от того, как продолжит себя вести главарь террористов "ДНР", именно от его нынешней поведенческой линии будет зависеть, как долго он проживет.
"Сейчас его задача - максимально утилизировать боевиков, многие из которых являются потенциальным протестным электоратом в России. Если Захарченко в этом плане сделает все так, как ему сказали, то получит "зеленый коридор". А если начнет "исполнять" и открывать рот, как он это любит, то все закончится для него очень печально", - рассказал Колесников.
Гадать на тему того, кто придет на замену нынешнему главарю "ДНР", дело бессмысленное.
"Захарченко могут поменять на кого угодно. Чем управляемее и спокойнее "тело", тем для них лучше. Принцип подбора "кадров" у россиян простой: дурак всегда управляем. Выбирать будут в последний момент из тех, кто может хотя бы как-то формулировать мысли", - предполагает Колесников.
Ранее появилась информация о человеке, который может взойти на "трон" Захарченко в случае его ликвидации. Также известно, что по указке Кремля Захарченко запрещено выезжать за пределы Донецка.
Фото: zn.ua/
Теги: Донбасс, суд, требование, Кремль, Захарченко
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