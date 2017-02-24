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Топливо, военная техника и личный состав - Россия продолжает "защищать" оккупированный Донбасс

24.02.2017 12:10
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Топливо, военная техника и личный состав - Россия продолжает "защищать" оккупированный Донбасс

Группа "Информационное сопротивление" сообщает, что для доукомплектования и восстановления боеспособности соединений и частей "1 АК ДНР" и "2 АК ЛНР" на оккупированную территорию Украины из России переброшено:

— в район г. Новоазовск ("9 отдельный штурмовой мотострелковый полк морской пехоты") — около 150 российских военнослужащих;

— на железнодорожные станции Ровеньки и Харцызск доставлено всего около 3500 тонн топлива и 5 вагонов с артиллерийскими боеприпасами калибра 203-мм (для самоходных пушек 2С7 "Пион"), 152-мм, 122-мм реактивные снаряды (для РСЗО "Град"), а также 2 вагона с боеприпасами для танковых орудий (125 мм).


Фото: www.eastlines.ru

Теги: Россия, Донбасс, война, военнослужащий, военная техника
 
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