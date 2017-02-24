Главная / Новости / Донецкая область / Топливо, военная техника и личный состав - Россия продолжает "защищать" оккупированный Донбасс
Последние новости раздела
- Топливо, военная техника и личный состав - Россия продолжает "защищать" оккупированный Донбасс12:10
- Боевики сообщают о серьезных потерях в районе Зайцево11:59
- 280 тонн гуманитарной помощи от ООН проследовали через "Новотроицкое" в "ЛДНР"11:49
- Блокпосты Донбасса: на КПВВ "Марьинка" очередь в несколько рядов, на "Новотроицком" машины оставались ночевать11:41
- "ДНР" наводнили росСМИ для освещения "ликования" по поводу признания Кремлем паспортов фейковой "республики"11:16
- Боевики праздновали "23 февраля" и обстреляли свои позиции, есть потери11:01
- В "ДНР" распространяются слухи, что Россия введет войска и "снимет" блокаду "ДНР"10:50
- Захарченко "сливают", уже известно имя преемника10:37
- Как в "ЛДНР" СМИ хвалят власть оккупантов (ИНФОГРАФИКА)10:35
- Авдеевка из-за обстрелов снова осталась без воды10:16
Топливо, военная техника и личный состав - Россия продолжает "защищать" оккупированный Донбасс
24.02.2017 12:10
Группа "Информационное сопротивление" сообщает, что для доукомплектования и восстановления боеспособности соединений и частей "1 АК ДНР" и "2 АК ЛНР" на оккупированную территорию Украины из России переброшено:
— в район г. Новоазовск ("9 отдельный штурмовой мотострелковый полк морской пехоты") — около 150 российских военнослужащих;
— на железнодорожные станции Ровеньки и Харцызск доставлено всего около 3500 тонн топлива и 5 вагонов с артиллерийскими боеприпасами калибра 203-мм (для самоходных пушек 2С7 "Пион"), 152-мм, 122-мм реактивные снаряды (для РСЗО "Град"), а также 2 вагона с боеприпасами для танковых орудий (125 мм).
Фото: www.eastlines.ru
Теги: Россия, Донбасс, война, военнослужащий, военная техника
Читайте также:
- На Донбассе уже повоевали от 15 до 30 тысяч россиян
- "Потерявшегося" российского солдата суд приговорил к 14 годам тюрьмы
- Российские десантники охраняют тяжелое вооружение в "ДНР"
- На Донбассе увеличивается численность военнослужащих, которые разрывают контракт с ВС РФ
- Жебривский не исключает возможности наступления российских боевиков на Донбасс
- Стал известен российский замполит, «вдохновляющий» боевиков убивать украинцев
- Топливо, военная техника и личный состав - Россия продолжает "защищать" оккупированный Донбасс12:10
- Боевики сообщают о серьезных потерях в районе Зайцево11:59
- 280 тонн гуманитарной помощи от ООН проследовали через "Новотроицкое" в "ЛДНР"11:49
- Блокпосты Донбасса: на КПВВ "Марьинка" очередь в несколько рядов, на "Новотроицком" машины оставались ночевать11:41
- "ДНР" наводнили росСМИ для освещения "ликования" по поводу признания Кремлем паспортов фейковой "республики"11:16
- Боевики праздновали "23 февраля" и обстреляли свои позиции, есть потери11:01
- В "ДНР" распространяются слухи, что Россия введет войска и "снимет" блокаду "ДНР"10:50
- Боевики перебрасывают "Смерчи" в целях внезапной провокации на выбранном участке фронта10:44
- Захарченко "сливают", уже известно имя преемника10:37
- Как в "ЛДНР" СМИ хвалят власть оккупантов (ИНФОГРАФИКА)10:35
- Топливо, военная техника и личный состав - Россия продолжает "защищать" оккупированный Донбасс12:10
- Боевики сообщают о серьезных потерях в районе Зайцево11:59
- 280 тонн гуманитарной помощи от ООН проследовали через "Новотроицкое" в "ЛДНР"11:49
- Блокпосты Донбасса: на КПВВ "Марьинка" очередь в несколько рядов, на "Новотроицком" машины оставались ночевать11:41
- "ДНР" наводнили росСМИ для освещения "ликования" по поводу признания Кремлем паспортов фейковой "республики"11:16
- Боевики праздновали "23 февраля" и обстреляли свои позиции, есть потери11:01
- В Гарварде потеряли единственный образец металлического водорода11:00
- В "ДНР" распространяются слухи, что Россия введет войска и "снимет" блокаду "ДНР"10:50
- Боевики перебрасывают "Смерчи" в целях внезапной провокации на выбранном участке фронта10:44
- Захарченко "сливают", уже известно имя преемника10:37
- Можно ли поправиться от суши и какие суши самые полезные?09:20
- От Геенны до Гуманитарки (Фронтовой словарь обывателя)09:10
- Февраль. Звенит стеклянная капель, и зеленеют тротуары08:40
- 8 причин добавить в свой рацион больше цитрусовых08:10
- Женщины побьют рекорд по продолжительности жизни — ученые 07:20
- Антифашистские" неонацисты-наемники меняют Донбасс на более денежные горячие точки20:30
- Чем имбирь полезен для женщин: ТОП-3 уникальных свойства19:18
- 10 привычек, способных изменить жизнь16:31
- Весенний авитаминоз: 6 необычных признаков того, что вам не хватает витаминов16:19
- 50 заданий для подростков: в сети запустили альтернативу «Синему киту»13:58
- Карпатський віщун шокував передбаченнями про неньку Україну…
- Захарченко заявив, що ситуація в "ДНР" критична
- «Люди, выберите меня Президентом и я закончу войну на востоке!», — Тимошенко сделала шокирующее заявление в прямом эфире
- Донецк и Макеевка остались без «Лайфа»
- Кобзон послал ДНР ко всем чертям: Такой страны не существует!
- В ДНР к «празнику» 23 февраля раздают квартиры
- “Мы уничтожим власть олигархов, которую по ошибке назвали украинской!” – Билецкий в Раде презентовал требования участников “Марша”
- Из-за блокады на Донбассе Москва решила сама поставлять коксующийся уголь в "ЛДНР"
- В Украине появился шанс избежать прекращения работы заводов и потери рабочих мест
- Донецк содрогается от мощных залпов артиллерии