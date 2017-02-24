Товары без документов, поддельные паспорта и техталон на "Лексус" - пограничники не пропустили нарушителей через линию разграничения

24.02.2017 12:34

Госпогранслужба сообщила о нескольких случаях нарушений законности при пересечении линии разграничения на Донбассе.

В частности, на КПВВ "Майорское" и "Марьинка" пограничными нарядами Краматорского отряда выявлены признаки подделки паспортного документа и поддельный регистрационный талон на автомобиль "Лексус" у граждан Украины, которые направлялись через линию разграничения. Задержанных нарушителей передано сотрудникам полиции.



Также вчера, 23 февраля, пограничники обнаружили три автомобиля, которые с нарушениями перевозили товары на временно неконтролируемую территорию. Транспортными средствами граждане пытались через контрольные пункты "Гнутово", "Новотроицкое" и "Марьинка" перевезти одежду, детские игрушки, жевательную резинку, комплектующие к водопроводу и средства защиты на общую сумму более 130 000 гривен. Граждане вместе с автомобилями и грузом переданы в ДФС для принятия правового решения.



Кроме того, на контрольных пунктах въезда-выезда "Новотроицкое", "Гнутово" и "Марьинка" сотрудники Госпогранслужбы зафиксировали три случая, когда граждане Украины пытались "решить вопрос" о беспрепятственном пропуске через линию разграничения за денежные вознаграждения. На свои предложения они получили от пограничников категоричный отказ, после чего нарушителей передали представителям Национальной полиции в Донецкой области.