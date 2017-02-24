- По Авдееской промзоне боевики вели огонь около 10 часов13:35
- В зоне АТО за сутки один украинский военный погиб, двое ранены13:16
- "Главному банкиру ДНР" Никитиной грозит 15 лет тюрьмы13:05
- Зону возле Донецкой фильтровальной станции необходимо немедленно демилитаризировать - Жебривский12:56
- Товары без документов, поддельные паспорта и техталон на "Лексус" - пограничники не пропустили нарушителей через линию разграничения12:34
- Донецк без «Лайфа» - "силовики ДНР" задержали бригаду ремонтников-"диверсантов"12:19
- Топливо, военная техника и личный состав - Россия продолжает "защищать" оккупированный Донбасс12:10
- Боевики сообщают о серьезных потерях в районе Зайцево11:59
- 280 тонн гуманитарной помощи от ООН проследовали через "Новотроицкое" в "ЛДНР"11:49
- Блокпосты Донбасса: на КПВВ "Марьинка" очередь в несколько рядов, на "Новотроицком" машины оставались ночевать11:41
Товары без документов, поддельные паспорта и техталон на "Лексус" - пограничники не пропустили нарушителей через линию разграничения
Госпогранслужба сообщила о нескольких случаях нарушений законности при пересечении линии разграничения на Донбассе.
В частности, на КПВВ "Майорское" и "Марьинка" пограничными нарядами Краматорского отряда выявлены признаки подделки паспортного документа и поддельный регистрационный талон на автомобиль "Лексус" у граждан Украины, которые направлялись через линию разграничения. Задержанных нарушителей передано сотрудникам полиции.
Также вчера, 23 февраля, пограничники обнаружили три автомобиля, которые с нарушениями перевозили товары на временно неконтролируемую территорию. Транспортными средствами граждане пытались через контрольные пункты "Гнутово", "Новотроицкое" и "Марьинка" перевезти одежду, детские игрушки, жевательную резинку, комплектующие к водопроводу и средства защиты на общую сумму более 130 000 гривен. Граждане вместе с автомобилями и грузом переданы в ДФС для принятия правового решения.
Кроме того, на контрольных пунктах въезда-выезда "Новотроицкое", "Гнутово" и "Марьинка" сотрудники Госпогранслужбы зафиксировали три случая, когда граждане Украины пытались "решить вопрос" о беспрепятственном пропуске через линию разграничения за денежные вознаграждения. На свои предложения они получили от пограничников категоричный отказ, после чего нарушителей передали представителям Национальной полиции в Донецкой области.
Фото: www.62.ua/
Теги: Донбасс, пограничники, документы, товары для авто, блокпост, линия разграничения
- Ситуация на пунктах пропуска: версия пограничников и пересекающих
- На блокпостах у Мариуполя нашли то, что убивает
- В Новотроицком за попытку дачи взятки пограничнику задержали мужчину
- Донецкие пограничники подготовились к наплыву туристов
- Лексус "остановил" наркокурьера
- Пункты обогрева и ускоренный контроль: КПВВ Донетчины готовятся к зиме
- По Авдееской промзоне боевики вели огонь около 10 часов13:35
- В зоне АТО за сутки один украинский военный погиб, двое ранены13:16
- "Главному банкиру ДНР" Никитиной грозит 15 лет тюрьмы13:05
- Зону возле Донецкой фильтровальной станции необходимо немедленно демилитаризировать - Жебривский12:56
- Товары без документов, поддельные паспорта и техталон на "Лексус" - пограничники не пропустили нарушителей через линию разграничения12:34
- Донецк без «Лайфа» - "силовики ДНР" задержали бригаду ремонтников-"диверсантов"12:19
- Топливо, военная техника и личный состав - Россия продолжает "защищать" оккупированный Донбасс12:10
- Боевики сообщают о серьезных потерях в районе Зайцево11:59
- 280 тонн гуманитарной помощи от ООН проследовали через "Новотроицкое" в "ЛДНР"11:49
- Блокпосты Донбасса: на КПВВ "Марьинка" очередь в несколько рядов, на "Новотроицком" машины оставались ночевать11:41
- В Киеве изъяли 3 тонны российского "Боярышника"13:45
- По Авдееской промзоне боевики вели огонь около 10 часов13:35
- Генштаб РФ переводит военных, нарушивших присягу Украины, из солнечного Крыма на Северный флот13:29
- В зоне АТО за сутки один украинский военный погиб, двое ранены13:16
- "Главному банкиру ДНР" Никитиной грозит 15 лет тюрьмы13:05
- Зону возле Донецкой фильтровальной станции необходимо немедленно демилитаризировать - Жебривский12:56
- В Верховной Раде появился "депутат" Ждун12:45
- Товары без документов, поддельные паспорта и техталон на "Лексус" - пограничники не пропустили нарушителей через линию разграничения12:34
- Донецк без «Лайфа» - "силовики ДНР" задержали бригаду ремонтников-"диверсантов"12:19
- Топливо, военная техника и личный состав - Россия продолжает "защищать" оккупированный Донбасс12:10
- Можно ли поправиться от суши и какие суши самые полезные?09:20
- От Геенны до Гуманитарки (Фронтовой словарь обывателя)09:10
- Февраль. Звенит стеклянная капель, и зеленеют тротуары08:40
- 8 причин добавить в свой рацион больше цитрусовых08:10
- Женщины побьют рекорд по продолжительности жизни — ученые 07:20
- Антифашистские" неонацисты-наемники меняют Донбасс на более денежные горячие точки20:30
- Чем имбирь полезен для женщин: ТОП-3 уникальных свойства19:18
- 10 привычек, способных изменить жизнь16:31
- Весенний авитаминоз: 6 необычных признаков того, что вам не хватает витаминов16:19
- 50 заданий для подростков: в сети запустили альтернативу «Синему киту»13:58
- Карпатський віщун шокував передбаченнями про неньку Україну…
- Захарченко заявив, що ситуація в "ДНР" критична
- «Люди, выберите меня Президентом и я закончу войну на востоке!», — Тимошенко сделала шокирующее заявление в прямом эфире
- Донецк и Макеевка остались без «Лайфа»
- Кобзон послал ДНР ко всем чертям: Такой страны не существует!
- В ДНР к «празнику» 23 февраля раздают квартиры
- “Мы уничтожим власть олигархов, которую по ошибке назвали украинской!” – Билецкий в Раде презентовал требования участников “Марша”
- Из-за блокады на Донбассе Москва решила сама поставлять коксующийся уголь в "ЛДНР"
- В Украине появился шанс избежать прекращения работы заводов и потери рабочих мест
- Украина в опасности: население массово подхватывает безсимптомный вирус