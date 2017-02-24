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Архив - Донецкая область

У боевиков "ДНР" завершилась "зачетная" неделя по стрельбе из танков и БМП

24.02.2017 21:28
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У боевиков "ДНР" завершилась "зачетная" неделя по стрельбе из танков и БМП

Боевики "ДНР" на протяжении недели боевики стреляли из танков, БМП и стрелкового оружия, объяснив это сдачей соответствующих зачетов. Об этом заявил называющий себя "заместителем командующего оперативным командованием ДНР" Эдуард Басурин, сообщают сепаратистские СМИ.

"С 18 по 24 февраля в соединениях и воинских частях "Донецкой народной республики" в соответствии с планом интенсивно проводились занятия с экипажами танков и БМП по выполнению зачетных упражнений по вождению, стрельбе из вооружения боевых машин и стрелкового оружия", - сказал он. 

Как сообщалось ранее, боевики не прекращают обстрелы позиций ВСУ в зоне проведения АТО, в том числе и применением вооружения танков и БМП. 


Фото: warfiles.ru

Теги: Донбасс, учения, боевики, обстрелы
 
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