У боевиков "ДНР" завершилась "зачетная" неделя по стрельбе из танков и БМП

24.02.2017 21:28

Боевики "ДНР" на протяжении недели боевики стреляли из танков, БМП и стрелкового оружия, объяснив это сдачей соответствующих зачетов. Об этом заявил называющий себя "заместителем командующего оперативным командованием ДНР" Эдуард Басурин, сообщают сепаратистские СМИ.



"С 18 по 24 февраля в соединениях и воинских частях "Донецкой народной республики" в соответствии с планом интенсивно проводились занятия с экипажами танков и БМП по выполнению зачетных упражнений по вождению, стрельбе из вооружения боевых машин и стрелкового оружия", - сказал он.



Как сообщалось ранее, боевики не прекращают обстрелы позиций ВСУ в зоне проведения АТО, в том числе и применением вооружения танков и БМП.