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Українська сторона в СЦКК готова допомогти в ремонті Донецької фільтрувальної станції
Українська сторона в Спільному центрі контролю та координації питань припинення вогню готова гарантувати безпеку і допомогти у проведенні ремонтних робіт на Донецькій фільтрувальній станції. Про це повідомив Громадському керівник української ЦСКК Анатолій Петренко.
За його словами, 7 днів вода не постачатиметься до Авдіївки та інших населених пунктів.
"Ремонтні роботи треба розпочати якомога швидше. Для проведення цих робіт знову будуть встановлені гарантії безпеки. Українська сторона готова надати гарантії і надіслати необхідні ремонтні бригади, щоб провести ці роботи невідкладно", — сказав він.
Анатолій Петренко також зазначив, що представники "незаконних збройних формувань окупованих районів Донецької області не готові гарантувати безпеку для проведення ремонтних робіт".
Він додав, що біля станції було знайдено кілька мін, і українська сторона готова провести розмінування.
Раніше повідомлялось, що 24 лютого Донецька фільтрувальна станція зупинилася через обстріли і пошкодження. Персонал вирішили евакуювати.
Фото: donbass.ua
Теги: Донбасс, помощь, ремонт, Донецкая фильтровальная станция, СЦКК
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