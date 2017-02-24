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В "ДНР" распространяются слухи, что Россия введет войска и "снимет" блокаду "ДНР"
Об этом в facebook сообщает кооординатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.
"В населенных пунктах, подконтрольных «ДНР», агентура «МГБ ДНР» начала усиленно распространять слухи о том, что «Россия не допустит блокады» оккупированных территорий со стороны Украины", - пишет Тымчук.
"В слухах указывается, что в случае полной блокады российские войска «войдут и снимут блокаду» (каким образом – не уточняется). Данные слухи несколько смягчают резонанс среди местного населения, вызванный угрозой полной блокады ОРДЛО с прекращением «пенсионного туризма» и поездок жителей «ДНР» за закупками продовольствия на подконтрольную Украине территорию. Слухи распространяются по обычным каналам (очереди в магазинах, общественные места типа остановок общественного транспорта и рынков, сотрудники коммунальных служб)", - отмечается в сообщении.
Фото: https://politeka.net/
Теги: Россия, Донбасс, войска, слухи, блокада, ДНР
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