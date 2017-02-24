Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В "ДНР" распространяются слухи, что Россия введет войска и "снимет" блокаду "ДНР"

24.02.2017 10:50
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В "ДНР" распространяются слухи, что Россия введет войска и "снимет" блокаду "ДНР"

Об этом в facebook сообщает кооординатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

"В населенных пунктах, подконтрольных «ДНР», агентура «МГБ ДНР» начала усиленно распространять слухи о том, что «Россия не допустит блокады» оккупированных территорий со стороны Украины", - пишет Тымчук.

"В слухах указывается, что в случае полной блокады российские войска «войдут и снимут блокаду» (каким образом – не уточняется). Данные слухи несколько смягчают резонанс среди местного населения, вызванный угрозой полной блокады ОРДЛО с прекращением «пенсионного туризма» и поездок жителей «ДНР» за закупками продовольствия на подконтрольную Украине территорию. Слухи распространяются по обычным каналам (очереди в магазинах, общественные места типа остановок общественного транспорта и рынков, сотрудники коммунальных служб)", - отмечается в сообщении.


Фото: https://politeka.net/

Теги: Россия, Донбасс, войска, слухи, блокада, ДНР
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх