В "ДНР" распространяются слухи, что Россия введет войска и "снимет" блокаду "ДНР"

24.02.2017 10:50

Об этом в facebook сообщает кооординатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

"В населенных пунктах, подконтрольных «ДНР», агентура «МГБ ДНР» начала усиленно распространять слухи о том, что «Россия не допустит блокады» оккупированных территорий со стороны Украины", - пишет Тымчук.

"В слухах указывается, что в случае полной блокады российские войска «войдут и снимут блокаду» (каким образом – не уточняется). Данные слухи несколько смягчают резонанс среди местного населения, вызванный угрозой полной блокады ОРДЛО с прекращением «пенсионного туризма» и поездок жителей «ДНР» за закупками продовольствия на подконтрольную Украине территорию. Слухи распространяются по обычным каналам (очереди в магазинах, общественные места типа остановок общественного транспорта и рынков, сотрудники коммунальных служб)", - отмечается в сообщении.