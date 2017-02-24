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В "ДНР" уже "назначили" убийц боевика Гиви, след, естественно, "ведет" к СБУ

24.02.2017 10:06
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В "ДНР" уже "назначили" убийц боевика Гиви, след, естественно, "ведет" к СБУ

Главарь "ДНР" Александр Захарченко пообещал в самое ближайшее время назвать имя убийцы боевика Михаила Толстых "Гиви", сообщают сепаратистские СМИ.

По его словам "силовики республики" вышли на след причастных к убийству главаря "Сомали".

На данный момент в "ДНР" в качестве версии гибели "Гиви" рассматривают подрыв взрывного устройства. Также, Захарченко заявил, что удалось доказать причастность к убийству "Гиви" ряда лица также их "взаимодействие с украинскими спецслужбами".


Фото: donbass.ua

Теги: Донбасс, убийство, имбирь, ДНР, Захарченко, Гиви
 
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