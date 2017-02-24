Главная / Новости / Донецкая область / В "ДНР" уже "назначили" убийц боевика Гиви, след, естественно, "ведет" к СБУ
Последние новости раздела
- Как в "ЛДНР" СМИ хвалят власть оккупантов (ИНФОГРАФИКА)10:35
- Авдеевка из-за обстрелов снова осталась без воды10:16
- В "ДНР" уже "назначили" убийц боевика Гиви, след, естественно, "ведет" к СБУ10:06
- На КПВВ "Майорск" и "Марьинка" снова скопились автомобильные очереди09:53
- Российские кураторы меняют командование в армиях "ЛДНР", с Захарченко не согласовывают09:41
- Минсоцполитики снова "упростило" жизнь переселенцев: для получения справки ВПЛ требуют данные о депозитах09:27
- Донецкая фильтровальная станция остановила работу из-за обстрелов, персонал эвакуируют09:10
- 120-мм мины "ложились" недалеко от жилых домов Водяного (ВИДЕО)08:40
- Путь домой длинною в три года - переселенцы из Песок хотят вернуться в свои дома в разрушенном поселке (ВИДЕО)08:15
- Донецкий аэропорт вместо имени великого композитора может получить имя убийцы - "защитника русского мира"08:04
В "ДНР" уже "назначили" убийц боевика Гиви, след, естественно, "ведет" к СБУ
24.02.2017 10:06
Главарь "ДНР" Александр Захарченко пообещал в самое ближайшее время назвать имя убийцы боевика Михаила Толстых "Гиви", сообщают сепаратистские СМИ.
По его словам "силовики республики" вышли на след причастных к убийству главаря "Сомали".
На данный момент в "ДНР" в качестве версии гибели "Гиви" рассматривают подрыв взрывного устройства. Также, Захарченко заявил, что удалось доказать причастность к убийству "Гиви" ряда лица также их "взаимодействие с украинскими спецслужбами".
Фото: donbass.ua
Теги: Донбасс, убийство, имбирь, ДНР, Захарченко, Гиви
Читайте также:
- "Разборки по-ДНРовски": Захарченко якобы пристрелил "военноначальника", виновного в провале операции на Светлодарской дуге
- Представитель "ДНР" в России обвинил Захарченко в убийстве Жилина
- Главарь боевиков выдвинул ряд требований Украине для интеграции с "ДНР"
- Захарченко озвучил свои "мечты": в "ДНР" наладят выпуск автобусов
- "Нынешнюю сволочь обычным напалмом уже не выжечь", - откровения Ходаковского о "власти ДНР"
- Страсти накаляются: боевики боятся предательства Захарченко
- Захарченко "сливают", уже известно имя преемника10:37
- Как в "ЛДНР" СМИ хвалят власть оккупантов (ИНФОГРАФИКА)10:35
- Авдеевка из-за обстрелов снова осталась без воды10:16
- В "ДНР" уже "назначили" убийц боевика Гиви, след, естественно, "ведет" к СБУ10:06
- На КПВВ "Майорск" и "Марьинка" снова скопились автомобильные очереди09:53
- Российские кураторы меняют командование в армиях "ЛДНР", с Захарченко не согласовывают09:41
- Минсоцполитики снова "упростило" жизнь переселенцев: для получения справки ВПЛ требуют данные о депозитах09:27
- Донецкая фильтровальная станция остановила работу из-за обстрелов, персонал эвакуируют09:10
- 120-мм мины "ложились" недалеко от жилых домов Водяного (ВИДЕО)08:40
- Путь домой длинною в три года - переселенцы из Песок хотят вернуться в свои дома в разрушенном поселке (ВИДЕО)08:15
- Боевики перебрасывают "Смерчи" в целях внезапной провокации на выбранном участке фронта10:44
- Захарченко "сливают", уже известно имя преемника10:37
- Как в "ЛДНР" СМИ хвалят власть оккупантов (ИНФОГРАФИКА)10:35
- Авдеевка из-за обстрелов снова осталась без воды10:16
- В "ДНР" уже "назначили" убийц боевика Гиви, след, естественно, "ведет" к СБУ10:06
- В США ищут обладателя выигрыша в $435 млн10:00
- На КПВВ "Майорск" и "Марьинка" снова скопились автомобильные очереди09:53
- Российские кураторы меняют командование в армиях "ЛДНР", с Захарченко не согласовывают09:41
- Минсоцполитики снова "упростило" жизнь переселенцев: для получения справки ВПЛ требуют данные о депозитах09:27
- Малазийская полиция выяснила, чем был убит Ким Чон Нам09:15
- Можно ли поправиться от суши и какие суши самые полезные?09:20
- От Геенны до Гуманитарки (Фронтовой словарь обывателя)09:10
- Февраль. Звенит стеклянная капель, и зеленеют тротуары08:40
- 8 причин добавить в свой рацион больше цитрусовых08:10
- Женщины побьют рекорд по продолжительности жизни — ученые 07:20
- Антифашистские" неонацисты-наемники меняют Донбасс на более денежные горячие точки20:30
- Чем имбирь полезен для женщин: ТОП-3 уникальных свойства19:18
- 10 привычек, способных изменить жизнь16:31
- Весенний авитаминоз: 6 необычных признаков того, что вам не хватает витаминов16:19
- 50 заданий для подростков: в сети запустили альтернативу «Синему киту»13:58
- Карпатський віщун шокував передбаченнями про неньку Україну…
- Захарченко заявив, що ситуація в "ДНР" критична
- «Люди, выберите меня Президентом и я закончу войну на востоке!», — Тимошенко сделала шокирующее заявление в прямом эфире
- Донецк и Макеевка остались без «Лайфа»
- Кобзон послал ДНР ко всем чертям: Такой страны не существует!
- В ДНР к «празнику» 23 февраля раздают квартиры
- “Мы уничтожим власть олигархов, которую по ошибке назвали украинской!” – Билецкий в Раде презентовал требования участников “Марша”
- Из-за блокады на Донбассе Москва решила сама поставлять коксующийся уголь в "ЛДНР"
- В Украине появился шанс избежать прекращения работы заводов и потери рабочих мест
- Блокада Донбасса: власть озвучила свои требования