В "ДНР" уже "назначили" убийц боевика Гиви, след, естественно, "ведет" к СБУ

24.02.2017 10:06

Главарь "ДНР" Александр Захарченко пообещал в самое ближайшее время назвать имя убийцы боевика Михаила Толстых "Гиви", сообщают сепаратистские СМИ.

По его словам "силовики республики" вышли на след причастных к убийству главаря "Сомали".

На данный момент в "ДНР" в качестве версии гибели "Гиви" рассматривают подрыв взрывного устройства. Также, Захарченко заявил, что удалось доказать причастность к убийству "Гиви" ряда лица также их "взаимодействие с украинскими спецслужбами".