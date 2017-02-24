В Донецке боевики ведут огонь из крупнокалиберной артиллерии, в городе объявлена боевая тревога

24.02.2017 20:13

В оккупированном Донецке боевики беспрерывно ведут огонь из тяжелых орудий Об этом в соцсети сообщает координатор "СтопТеррор" Семен Кабакаев.

"На протяжении часа из Донецка ведут огонь из крупнокалиберной артиллерии. Пророссийские формирования используют 152 мм орудия, САУ и танки. Под огнём оказались позиции ВСУ и мирное население.

По городу объявлена боевая тревога, некоторые подразделения выезжают на боевые.

Так-же зафиксировонно активное передвижение гусеничной техники к ближе к передовым позициям", - пишет Кабакаев.