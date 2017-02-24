В Донецке сокращена подача воды

24.02.2017 15:10

Водоснабжение в пяти районах Донецка и, частично, в Ясиноватой сегодня сокращено в результате приостановки работы Донецкой фильтровальной станции, сообщает пресс-служба коммунального предприятия «Компания «Вода Донбасса».

В "горадминистрации" Донецка подтвердили, что подача воды будет сокращена на 15-20 процентов в Петровском, Кировском, Куйбышевском, Ленинском и Киевском районах города.

По материалам: