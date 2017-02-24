Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В Донецке сокращена подача воды

24.02.2017 15:10
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Донецке сокращена подача воды

Водоснабжение в пяти районах Донецка и, частично, в Ясиноватой сегодня сокращено в результате приостановки работы Донецкой фильтровальной станции, сообщает пресс-служба коммунального предприятия «Компания «Вода Донбасса».
В "горадминистрации" Донецка подтвердили, что подача воды будет сокращена на 15-20 процентов в Петровском, Кировском, Куйбышевском, Ленинском и Киевском районах города.


По материалам: lifedon.com.ua

Теги: Донецк, Донбасс, сокращение, водоснабжение, Вода Донбасса
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх