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В оккупированной Горловке в течение двух часов слышны тяжелые исходящие выстрелы
С 21:00 по местному времени на западе и юго-западе Горловки больше часа не прекращаются тяжелые исходящие выстрелы, слышные по всему городу. Об этом сообщают местные жители, проживающие в разных районах Горловки. Также о тяжелых взрывах сообщают горловчане в соцсетях.
По словам жителей города, с 21:00 в течение пяти минут было слышно несколько одиночных, но громких выстрелов, похожих на выстрелы из РСЗО, после чего, около 21:10 количество выстрелов увеличилось, за пять минут горожане насчитали около 20 взрывов.
"Сигнализации разрываются. Это отвод называется?"
"Горловка-минусы?"
"А с Горловского моря похоже и грады уходили".
"Мощные раскаты. Глубокая- Курганка - вздрагивают окна. Направление непонятно..."
"Где то раз в 20 секунд на юго-западе что-то мощное, одиночное. Что то мне подсказывает что это то что сегодня тренеровалось на полигоне".
После тишины в течение 20 минут, около 22:00 по местному времени выстрелы на западе-юго-западе возобновились.
"Над Горловкой вспышки минусов слева, справа и по центру, а прилетает всё туда же, к Новоселовке, но раз и слева + был".
"Орки вошли во вкус-нравится безнаказанно стрелять. Горловка".
Фото: www.06242.ua
Теги: Донбасс, Горловка, боевики, обстрелы
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- Боевики обвинили ВСУ в попытках прорыва в районе Донецкого аэропорта20:32
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