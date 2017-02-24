В оккупированной Горловке в течение двух часов слышны тяжелые исходящие выстрелы

24.02.2017 22:10

С 21:00 по местному времени на западе и юго-западе Горловки больше часа не прекращаются тяжелые исходящие выстрелы, слышные по всему городу. Об этом сообщают местные жители, проживающие в разных районах Горловки. Также о тяжелых взрывах сообщают горловчане в соцсетях.

По словам жителей города, с 21:00 в течение пяти минут было слышно несколько одиночных, но громких выстрелов, похожих на выстрелы из РСЗО, после чего, около 21:10 количество выстрелов увеличилось, за пять минут горожане насчитали около 20 взрывов.

"Сигнализации разрываются. Это отвод называется?"

"Горловка-минусы?"

"А с Горловского моря похоже и грады уходили".

"Мощные раскаты. Глубокая- Курганка - вздрагивают окна. Направление непонятно..."

"Где то раз в 20 секунд на юго-западе что-то мощное, одиночное. Что то мне подсказывает что это то что сегодня тренеровалось на полигоне".

После тишины в течение 20 минут, около 22:00 по местному времени выстрелы на западе-юго-западе возобновились.

"Над Горловкой вспышки минусов слева, справа и по центру, а прилетает всё туда же, к Новоселовке, но раз и слева + был".

"Орки вошли во вкус-нравится безнаказанно стрелять. Горловка".