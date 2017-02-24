"Хотелось бы, чтобы стандарты демократии были бы одинаково понимаемы и едины для всех, чтобы право на самоопределение касалось в одинаковой степени и народа Косова и жителей Крыма и Донбасса", – передал суть своего выступления на сессии Ассамблеи Толстой.

Как сообщалось, 18 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о признании действительными документы, удостоверяющие личность, выданные так называемой властью "ДНР" и "ЛНР".

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что факт признания "паспортов", выданных боевиками, является еще одним свидетельством оккупации Донбасса со стороны РФ.

Как известно, после незаконной аннексии Крыма в марте 2014 года Россия начала активно поддерживать боевиков на Донбассе. Украинская сторона неоднократно заявляла, что на Донбассе находится военная техника из РФ и российские военнослужащие. Все эти обвинения Кремль отвергает, однако отказывается предоставить международным наблюдателям доступ к неподконтрольному Киеву участку украинско-российской границы. В то же время пророссийские боевики постоянно в нарушение всех договоренностей осуществляют обстрелы позиций ВСУ.

Украинские военные неоднократно приводили доказательства того, что пророссийские боевики используют вооружения, которые есть только у российской армии.

Напомним, Евросоюз неоднократно заявлял, что санкции против РФ могут быть сняты только после полного выполнения Минских соглашений, которые предполагают среди прочего вывод с территории Украины российских военных и техники.

В Белом доме сообщили, что президент США Дональд Трамп призвал Россию заняться деэскалацией на Донбассе.