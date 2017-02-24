В зоні АТО СБУ виявила схованку з гранатами та набоями

24.02.2017 15:19

Схованку з військовими засобами ураження виявила Служба безпеки України у районі проведення антитерористичної операції.

З облаштованого у районі н.п. Тополине Донецької області схрону правоохоронці вилучили сім гранат РГД-5 та РКГ-3 із запалами, 23 підривники МУВ-2 та понад півтисячі набоїв різного калібру. Тривають невідкладні слідчі дії.