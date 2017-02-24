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"Вчерашний вечер в сравнении с сегодняшним ничто" - жители Донецка и Ясиноватой в шоке от исходящих залпов в сторону Авдеевки
24.02.2017 18:41
Донецк и Ясиноватая сотрясаются от взрывов снарядов - боевики "ДНР" обстреливают Авдеевку. Со стороны Смолянки снаряды летят в Красногоровку. Дончане на Ленинском проспекте слышат исходящие залпы.
Об этом пишут пользователи соцсетей.
"Вчерашний вечер в сравнении с сегодняшним ничто. Грохочет без устали",
"Авдеевка, извержение вулкана на юго-западе, мощные прилеты",
"Цирк, очень слышно",
"Калининский, от нас лупят походу",
"В центре очень сильно, люди на остановке аж присели".
"С Полиграфа х"ат по Пескам".
"Шахтерская, серия тяжелых залпов, впечатление, что летит над головой откуда-то из центра".
"Мариупольская, гремят раскаты",
"Заперевальная, тяжелые от нас".
По предварительной информации, в Авдеевке ранены четверо военнослужащих.
Фото: www.62.ua/
Теги: Донецк, Донбасс, Авдеевка, Ясиноватая, боевики, обстрелы
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