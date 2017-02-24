- "Сморкание на шахматную доску" - журналист о признании Кремлем "паспортов ЛДНР"07:37
- Эксперт озвучил возможный план Путина по оккупированному Донбассу07:28
- Военные опубликовали видео попадания в технику боевиков из противотанкового комплекса в АТО (ВИДЕО)07:17
- За минувшие сутки в зоне АТО зафиксировано 83 обстрела07:02
- Донецк содрогается от мощных залпов артиллерии20:45
- В ДНР к «празнику» 23 февраля раздают квартиры19:18
- Донецкий металлургический завод останавливает производство16:25
- Новини з зони АТО за минулу добу (22.02.17)15:15
- «Более трех часов врачи составляли лицо раненого, словно пазлы...»14:55
- Вооруженные «казаки» массово бегут с Донбасса14:12
Военные опубликовали видео попадания в технику боевиков из противотанкового комплекса в АТО (ВИДЕО)
В зоне АТО 24-летний десантник Стас с первого выстрела из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) уничтожил БТР врага. Он стрелял из оружия второй раз в жизни – первый был на полигоне. Об этом сообщили в пресс-центр Минобороны.
По словам офицера вражеская БМП в разгар боя появилась в зоне видимости открыла огонь по укреплениям украинской армии. Он принял решение уничтожить ее с помощью средств, разрешенных минскими соглашениями.
"Только увидев, как через несколько секунд после запуска ракеты из цели выстрелил сноп искр, затем она задымила и взорвалась, я понял, что попал. Это же бой, ты действуешь на рефлексах и в крови бурлит адреналин", - сказал Стас, отметив, что прицел оружия был сбит и ему пришлось поработать манипулятором.
Офицер служит в АТО с 2014 года.
Фото: 112.ua/
Теги: Донбасс, война, уничтожение, БТР, офицеры, оккупанты
- "Вечно можно смотреть на горящую вражескую технику" - боец ВСУ после удачной вылазки в тыл оккупантов
- В районе Донецка замечены кадровые российские военнослужащие, которые избегают контактов с наемниками и "ополченцами"
- «Прибiг сховатись заїнько - ялиноньки нема»
- Немного теплых слов о Толике, настоящем офицере, оказавшемся в нужном месте в самое нужное время
- В Макеевке "ополченцы" отказались идти в разведку боем и застрелили российского офицера
- "Самое ужасное начнется, когда Россия сама начнет вас вылавливать и передавать в руки международных судов" - "Миротворец" воякам из РФ
- "Сморкание на шахматную доску" - журналист о признании Кремлем "паспортов ЛДНР"07:37
- Эксперт озвучил возможный план Путина по оккупированному Донбассу07:28
- Военные опубликовали видео попадания в технику боевиков из противотанкового комплекса в АТО (ВИДЕО)07:17
- За минувшие сутки в зоне АТО зафиксировано 83 обстрела07:02
- Донецк содрогается от мощных залпов артиллерии20:45
- В ДНР к «празнику» 23 февраля раздают квартиры19:18
- Донецкий металлургический завод останавливает производство16:25
- Новини з зони АТО за минулу добу (22.02.17)15:15
- «Более трех часов врачи составляли лицо раненого, словно пазлы...»14:55
- Вооруженные «казаки» массово бегут с Донбасса14:12
- Эксперт озвучил возможный план Путина по оккупированному Донбассу07:28
- Военные опубликовали видео попадания в технику боевиков из противотанкового комплекса в АТО (ВИДЕО)07:17
- За минувшие сутки в зоне АТО зафиксировано 83 обстрела07:02
- Фирташ снова за решеткой — СМИ22:45
- Война и блеф. Зачем в Кремле снова разбудили Януковича22:23
- Спортсмен поразил своим «талантом» ездить на лыжах — видео22:00
- Украина в опасности: население массово подхватывает безсимптомный вирус21:43
- В Минобороны пообещали наказать офицеров, которые селили бойцов-контрактников в ужасные условия. ВИДЕО21:20
- Эксперт Пентагона рассказал, как Трамп будет «выбивать из Путина дурь»21:03
- Донецк содрогается от мощных залпов артиллерии20:45
- Можно ли поправиться от суши и какие суши самые полезные?09:20
- От Геенны до Гуманитарки (Фронтовой словарь обывателя)09:10
- Февраль. Звенит стеклянная капель, и зеленеют тротуары08:40
- 8 причин добавить в свой рацион больше цитрусовых08:10
- Женщины побьют рекорд по продолжительности жизни — ученые 07:20
- Антифашистские" неонацисты-наемники меняют Донбасс на более денежные горячие точки20:30
- Чем имбирь полезен для женщин: ТОП-3 уникальных свойства19:18
- 10 привычек, способных изменить жизнь16:31
- Весенний авитаминоз: 6 необычных признаков того, что вам не хватает витаминов16:19
- 50 заданий для подростков: в сети запустили альтернативу «Синему киту»13:58
- Карпатський віщун шокував передбаченнями про неньку Україну…
- Захарченко заявив, що ситуація в "ДНР" критична
- «Люди, выберите меня Президентом и я закончу войну на востоке!», — Тимошенко сделала шокирующее заявление в прямом эфире
- Донецк и Макеевка остались без «Лайфа»
- Кобзон послал ДНР ко всем чертям: Такой страны не существует!
- В ДНР к «празнику» 23 февраля раздают квартиры
- “Мы уничтожим власть олигархов, которую по ошибке назвали украинской!” – Билецкий в Раде презентовал требования участников “Марша”
- Из-за блокады на Донбассе Москва решила сама поставлять коксующийся уголь в "ЛДНР"
- В Украине появился шанс избежать прекращения работы заводов и потери рабочих мест
- Блокада Донбасса: власть озвучила свои требования