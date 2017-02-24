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Военные опубликовали видео попадания в технику боевиков из противотанкового комплекса в АТО (ВИДЕО)

24.02.2017 07:17
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Военные опубликовали видео попадания в технику боевиков из противотанкового комплекса в АТО (ВИДЕО)

В зоне АТО 24-летний десантник Стас с первого выстрела из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) уничтожил БТР врага. Он стрелял из оружия второй раз в жизни – первый был на полигоне. Об этом сообщили в пресс-центр Минобороны.

По словам офицера вражеская БМП в разгар боя появилась в зоне видимости открыла огонь по укреплениям украинской армии. Он принял решение уничтожить ее с помощью средств, разрешенных минскими соглашениями.

"Только увидев, как через несколько секунд после запуска ракеты из цели выстрелил сноп искр, затем она задымила и взорвалась, я понял, что попал. Это же бой, ты действуешь на рефлексах и в крови бурлит адреналин", - сказал Стас, отметив, что прицел оружия был сбит и ему пришлось поработать манипулятором. 

Офицер служит в АТО с 2014 года.    


Фото: 112.ua/

Теги: Донбасс, война, уничтожение, БТР, офицеры, оккупанты
 
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