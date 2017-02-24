Все по Путину - в Донецке боевики ведут огонь от роддома

24.02.2017 21:40

Боевики в Донецке открыли стрельбу от роддома на пр. Панфилова. Об этом пишут дончане в социальных сетях.

По их словам, обстрел ведется именно из этого района (хотя у боевиков есть и другие огневые точки). «Наблюдаем творческое развитие завета солнцеликого: „Мы поставим впереди себя женщин и детей“», — написал местный житель.

Дончане сообщают, что жилые дома в том районе ходят ходуном от мощности взрывов и залпов.

(Орфография и стилистика автора полностью сохранены).