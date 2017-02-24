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Архив - Донецкая область

Все по Путину - в Донецке боевики ведут огонь от роддома

24.02.2017 21:40
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Все по Путину - в Донецке боевики ведут огонь от роддома

Боевики в Донецке открыли стрельбу от роддома на пр. Панфилова. Об этом пишут дончане в социальных сетях.

По их словам, обстрел ведется именно из этого района (хотя у боевиков есть и другие огневые точки). «Наблюдаем творческое развитие завета солнцеликого: „Мы поставим впереди себя женщин и детей“», — написал местный житель.

Дончане сообщают, что жилые дома в том районе ходят ходуном от мощности взрывов и залпов.

(Орфография и стилистика автора полностью сохранены).


Фото: donbass.ua

Теги: Донецк, Донбасс, роддом, артиллерия, боевики, обстрелы
 
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