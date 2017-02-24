З центру Донецька та Дебальцевого велись обстріли - Хуг

24.02.2017 14:33

Перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг заявив, що спостерігачі місії зафіксували обстріли з центру Донецька, пише ukrinform.ua.

Про це він заявив під час прес-конференції.

"Минулого тижня, вночі у п'ятницю, наші спостерігачі у центрі Донецька чули понад 90 пострілів невизначеного походження. А наступної ночі з цієї ж позиції 127 пострілів невідомого походження. У другій половині ночі в середу наші колеги в окупованому Дебальцевому чули лише за дві години 298 вибухів невизначеного походження та вогонь з великокаліберних кулеметів", - зазначив Хуг.

Він сказав, що зі сторони українських військових також фіксували обстріли в районі Світлодарської дуги.

Однак, Хуг розповів, що за минулий тиждень на Донбасі було зафіксовано зменшення кількості порушень режиму припинення вогню на 20% порівняно з минулим тижнем.