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З центру Донецька та Дебальцевого велись обстріли - Хуг
Перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг заявив, що спостерігачі місії зафіксували обстріли з центру Донецька, пише ukrinform.ua.
Про це він заявив під час прес-конференції.
"Минулого тижня, вночі у п'ятницю, наші спостерігачі у центрі Донецька чули понад 90 пострілів невизначеного походження. А наступної ночі з цієї ж позиції 127 пострілів невідомого походження. У другій половині ночі в середу наші колеги в окупованому Дебальцевому чули лише за дві години 298 вибухів невизначеного походження та вогонь з великокаліберних кулеметів", - зазначив Хуг.
Однак, Хуг розповів, що за минулий тиждень на Донбасі було зафіксовано зменшення кількості порушень режиму припинення вогню на 20% порівняно з минулим тижнем.
Фото: donbass.ua/
Теги: Донецк, Донбасс, война, Дебальцево, ОБСЕ, обстрелы
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