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Захарченко "сливают", уже известно имя преемника

24.02.2017 10:37
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Захарченко "сливают", уже известно имя преемника

Захарченко поменяют на Бобкова. Об этом сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук в facebook.

"В среде «управленцев» «ДНР» распространяется информация о возможном отстранении в начале лета этого года А.Захарченко с должности главы «ДНР». Причины появления данных слухов неясны. При этом, согласно тем же слухам, якобы российскими кураторами на должность главы «ДНР» рассматривается кандидатура А.Бобкова - народного депутата Украины VII созыва (Партия регионов), бывшего директора Горловского коксохимического завода; в 2015-2016 гг проходил «службу» в «1-м АК ДНР» на командных должностях", - говорится в сообщении.


Фото: donbass.ua

Теги: Донбасс, ДНР, Захарченко, должность, замерз
 
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