Зону возле Донецкой фильтровальной станции необходимо немедленно демилитаризировать - Жебривский

24.02.2017 12:56

Председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Жебривский выступает за демилитаризацию зоны возле Донецкой фильтровальной станции, которая была остановлена из-за обстрелов. Об этом он написал на своей странице в "Фейсбуке".



Губернатор сообщил, что ночью боевики прицельно обстреляли Донецкую фильтровальную станцию которая поставляет воду на Авдеевку и окружающие населенные пункты, а также на Донецк и Ясиноватую. По информации Жебривского, 8 снарядов разорвалось на территории предприятия, повреждены склад хлора, хлоропровод, резервуары чистой воды, фильтры, нанесено много вреда производственным зданиям. Пострадавших среди работников нет.



"Прицельные обстрелы продолжаются уже несколько дней. Рашисты поняли, что Авдеевка им не по зубам, то решили ударить по водоснабжению города. Сейчас станция остановлена, принимается решение об эвакуации работников", - сообщил Жебривский.



Он подчеркнул, что пророссийским боевикам "глубоко безразлично, что без питьевой воды остаются также и жители Донецка".



"Нужно немедленно принимать решение о демилитаризации зоны возле ДФС. Мы об этом неоднократно говорили и с ОБСЕ, и с СЦКК, и с миссией ООН. Но сейчас уже нужно принимать кардинальное решение", - заявил глава области.