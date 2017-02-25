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Боевик ДНР рассказал, как люди Захарченко обстреливали Донецк из минометов и сваливали вину на «укров»
Боевик ДНР Дмитрий Редькин (позывной "Митяй"), принимавший участие в военных действиях против Украины с первых месяцев весны 2014 года, дал интервью, в котором рассказал о том, как люди Захарченко из батальона "Оплот" специально обстреливали Донецк из минометов, чтобы потом свалить вину за эти обстрелы на украинскую сторону.
Редькин рассказал, что в 2014 году Донецк был разделен на сферы влияния между двумя группировками - "Восток" Александра Ходаковского и "Оплот" Александра Захарченко, которые часто враждовали между собой. При этом однажды конфликт дошел до того, что боевики "Оплотка" обстреляли позиции "Востока" из "Градов".
- Каждую неделю, когда на передовой был, все время с ребятами слышал - то там "оплотовцы" с "востоковцами" друг на друга стволы наставили, то здесь... Позже выяснилось, говорю как есть, "оплотовцы" по городу шмаляли с минометов, а потом приписывали, мол, это "укры". А "востоковцы" ездили и вылавливали эти минометы. Представьте какая ситуация. Их когда поймали бойцы "Спарты", то отправили на подвал.
Каждый раз слышал - "востоковцы" чуть ли не стрелялись с "оплотовцами". Однажды "Оплот" подогнали к поселку Октябрьский "Грады" и отработали по "Востоку". Сознатетльно, не по "украм" а по "Востоку". - рассказал Редькин в своем интервью.
Боевик также пояснил, что считает Захарченко предателем, и обвинил его в том, что "Оплот" в начале конфликта в основном отсиживался в тылу, а также сдавал ВСУ территории Донецкой области.
Источник Четвертая власть.
Теги: Донецк, Донбасс, боевик, ДНР
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