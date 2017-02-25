Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Боевики на видеоконференции решат проблемы Донбасса

25.02.2017 10:47
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Боевики на видеоконференции решат проблемы Донбасса

В «ЛНР» поддержали» «идею» боевиков «ДНР» «провести экстренные переговоры Контактной группы по урегулированию в Донбассе в формате видеоконференции», заявил представитель боевиков «ЛНР» на минских переговорах Владислав Дейнего.
Сепаратистские интерне-издания цитируют слова Дейнего: «В связи с критической обстановкой в районе Донецкой фильтровальной станции, „ДНР“ потребовала в экстренном порядке созвать видеоконференцию Контактной группы».
«Мы поддержали „ДНР“ и готовы со своей стороны поднять вопросы обострения ситуации с обстрелами населенных пунктов „республики“», — заявил представитель группировки на переговорах в Минске.

Источник «ДонПресс»



Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, боевики, видеоконференция
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх