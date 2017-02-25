Боевики на видеоконференции решат проблемы Донбасса

25.02.2017 10:47

В «ЛНР» поддержали» «идею» боевиков «ДНР» «провести экстренные переговоры Контактной группы по урегулированию в Донбассе в формате видеоконференции», заявил представитель боевиков «ЛНР» на минских переговорах Владислав Дейнего.

Сепаратистские интерне-издания цитируют слова Дейнего: «В связи с критической обстановкой в районе Донецкой фильтровальной станции, „ДНР“ потребовала в экстренном порядке созвать видеоконференцию Контактной группы».

«Мы поддержали „ДНР“ и готовы со своей стороны поднять вопросы обострения ситуации с обстрелами населенных пунктов „республики“», — заявил представитель группировки на переговорах в Минске.

Источник «ДонПресс»