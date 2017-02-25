"ДНР" сообщила о начале экстренной видеоконференции контактной группы по Донбассу

25.02.2017 17:30

Второй президент Украины, в данный момент - представитель в трехсторонней контактной группе Леонид Кучма.

Трехсторонняя контактная группа по мирному урегулированию ситуации на Донбассе проводит экстренную видеоконференцию. Об этом сообщила пресс-секретарь "главы делегации "ДНР" на переговорах в Минске Виктория Талакина, передает сепаратистский сайт "ДАН".

"Начались переговоры в режиме видеоконференции", - сообщила Талакина.

Ранее сообщалось, что российская сторона 22 февраля не вышла на связь скайп-конференции Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, созванной по ее инициативе и поддержанной ОБСЕ.

Источник 112.ua