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Донецк обстреливали по приказу Захарченко.
25.02.2017 15:10
Боевик группировки "ДНР" Дмитрий Редькин по кличке "Митяй" рассказал, как люди Захарченко из банды "Оплот" подвергали Донецк минометным обстрелам, ставя целью обвинить в этом силы АТО.
Террорист утверждает, что в 2014 году оккупированным Донецком управляли две группировки: "Оплот" Захарченко и "Восток" Ходаковского, которые постоянно воевали за сферы влияния. Был даже случай, когда боевики "Оплота" нанесли удар по позициям "Востока" из "Градов".
Кроме того, как позже выяснилось так называемые "оплотовцы" стреляли по Донецку из минометов и обвиняли в этом ВСУ.
Террорист убежден, что Захарченко - предатель и обвиняет главаря в том, что его банда в начале конфликта пряталась в тылу.
Источник tribun.com.ua
Теги: Донбасс, ДНР, АТО, ВСУ, обстрелы
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