Надежда Савченко попала в Макеевскую колонию

25.02.2017 09:31

Народный депутат Надежда Савченко и руководитель центра освобождение пленных “Офицерский корпус” Виктор Рубан посетили Макеевскую исправительную колонию.

Об этом информируют как сепаратистские, так и российской информационные агентства.

Заметим, что именно в этом заведении содержатся украинские заложники.

Визит проходит в закрытом режиме и журналистов на территорию колонии не допускают.

К слову, украинские представители привезли военнопленным посылки от родных.

Источник Zvistka