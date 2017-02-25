Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Надежда Савченко попала в Макеевскую колонию

25.02.2017 09:31
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Надежда Савченко попала в Макеевскую колонию

Народный депутат Надежда Савченко и руководитель центра освобождение пленных “Офицерский корпус” Виктор Рубан посетили Макеевскую исправительную колонию.
Об этом информируют как сепаратистские, так и российской информационные агентства.
Заметим, что именно в этом заведении содержатся украинские заложники.
Визит проходит в закрытом режиме и журналистов на территорию колонии не допускают.
К слову, украинские представители привезли военнопленным посылки от родных.

Источник Zvistka



Теги: Донбасс, Макеевка, колония, Надежда Савченко
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх