Ответный огонь ВСУ по террористам под Мариуполем

25.02.2017 11:30

ВСУ 8 раз открывали по боевикам "ДНР" ответный огонь. Об этом 0629 рассказал спикер сектора "Мариуполь" Александр Киндсфатер.

Боевики в течение прошлых чуток 40 раз открывали огонь по ВСУ в секторе "Мариуполь". Под огнем стрелкового оружия и гранатометов оказались позиции сил АТО вблизи Гнутово, Павлополя, Широкино, Водяного, Новотроицкого и Красногоровки.

Из САУ 122 мм боевики били по укрепленным районам сил АТО около Павлополя и Гнутово. Из миномётов 120 и 82 мм обстреливали позиции вблизи Красногоровки, Водяного, Гнутово

и Новотроицкого. Из БМП обстреливали позиции в Широкино. Всего по позициям сил АТО было выпущено 130 различных мин и снарядов.

ВСУ 8 раз открывали ответный огонь.

Сегодня террористы уже 5 раз обстреляли позиции вблизи Мариуполя (Водяное, Широкино, Павлополь) из стрелкового оружия и гранатометов. ВСУ 1 раз открывали огонь в ответ.