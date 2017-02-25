- Ответный огонь ВСУ по террористам под Мариуполем11:30
- Боевики на видеоконференции решат проблемы Донбасса10:47
- Надежда Савченко попала в Макеевскую колонию09:31
- За минувшие сутки в АТО 12 украинских военных ранены, 4 травмированы, зафиксировано 92 обстрела, - пресс-центр07:45
- Белый Барс – Донбасс: превью матча 38-го тура УХЛ23:01
- Для Гааги: польский депутат готовит материалы о преступлениях России на Донбассе22:42
- В оккупированной Горловке в течение двух часов слышны тяжелые исходящие выстрелы22:10
- Все по Путину - в Донецке боевики ведут огонь от роддома21:40
- У боевиков "ДНР" завершилась "зачетная" неделя по стрельбе из танков и БМП21:28
- Боевики из Донецка и Макеевки кошмарят Авдеевку, в городе из домов вылетают окна (ВИДЕО)20:58
Ответный огонь ВСУ по террористам под Мариуполем
ВСУ 8 раз открывали по боевикам "ДНР" ответный огонь. Об этом 0629 рассказал спикер сектора "Мариуполь" Александр Киндсфатер.
Боевики в течение прошлых чуток 40 раз открывали огонь по ВСУ в секторе "Мариуполь". Под огнем стрелкового оружия и гранатометов оказались позиции сил АТО вблизи Гнутово, Павлополя, Широкино, Водяного, Новотроицкого и Красногоровки.
Из САУ 122 мм боевики били по укрепленным районам сил АТО около Павлополя и Гнутово. Из миномётов 120 и 82 мм обстреливали позиции вблизи Красногоровки, Водяного, Гнутово
и Новотроицкого. Из БМП обстреливали позиции в Широкино. Всего по позициям сил АТО было выпущено 130 различных мин и снарядов.
ВСУ 8 раз открывали ответный огонь.
Сегодня террористы уже 5 раз обстреляли позиции вблизи Мариуполя (Водяное, Широкино, Павлополь) из стрелкового оружия и гранатометов. ВСУ 1 раз открывали огонь в ответ.
Теги: Донбасс, Мариуполь, ДНР, АТО, ВСУ, обстрелы, террористы
- Боевики вели огонь по защитникам Мариуполя из БМП и минометов
- Оккупанты Донбасса анонсировали ад после 10 января
- Обстрел во тьме: версия "ДНР"
- В "ДНР" отчитались об обстрелах: прилетало туда, где стоят боевики
- ДНРовцы проявили благоразумие: вчера перемирие на мариупольском направлении не нарушалось
- Очень странный "режим тишины" на Донбассе: 60 обстрелов, 1 погибший, 9 раненых
- Ответный огонь ВСУ по террористам под Мариуполем11:30
- Боевики на видеоконференции решат проблемы Донбасса10:47
- В Станице Луганской задержан мужчина, находившийся в розыске. Шел в свободную Украину10:10
- Надежда Савченко попала в Макеевскую колонию09:31
- В гараже на Луганщине СБУ обнаружила тайник с ракетами08:58
- За минувшие сутки в АТО 12 украинских военных ранены, 4 травмированы, зафиксировано 92 обстрела, - пресс-центр07:45
- Белый Барс – Донбасс: превью матча 38-го тура УХЛ23:01
- Для Гааги: польский депутат готовит материалы о преступлениях России на Донбассе22:42
- В оккупированной Горловке в течение двух часов слышны тяжелые исходящие выстрелы22:10
- Все по Путину - в Донецке боевики ведут огонь от роддома21:40
- "Русский мир" никому не нужен. Будущего у путинского проекта нет12:10
- Верховный суд США разрешил смертные казни в Арканзасе11:50
- Ответный огонь ВСУ по террористам под Мариуполем11:30
- Декоммунизация столичных улиц — извращение истории11:10
- В Париже объявили лауреатов "французского Оскара"10:50
- Боевики на видеоконференции решат проблемы Донбасса10:47
- Эксперты сообщили, когда начнет расти курс доллара10:30
- В Станице Луганской задержан мужчина, находившийся в розыске. Шел в свободную Украину10:10
- В Украине задержали двух админов "групп смерти"09:50
- В сервисе Cloudflare обнаружена опасная уязвимость09:40
- Жизнь на 2 дома: для чего в Мариуполь едут жители оккупированных городов Украины. ВИДЕО08:04
- Чем не стоит жертвовать ради работы22:30
- Можно ли поправиться от суши и какие суши самые полезные?09:20
- От Геенны до Гуманитарки (Фронтовой словарь обывателя)09:10
- Февраль. Звенит стеклянная капель, и зеленеют тротуары08:40
- 8 причин добавить в свой рацион больше цитрусовых08:10
- Женщины побьют рекорд по продолжительности жизни — ученые 07:20
- Антифашистские" неонацисты-наемники меняют Донбасс на более денежные горячие точки20:30
- Чем имбирь полезен для женщин: ТОП-3 уникальных свойства19:18
- 10 привычек, способных изменить жизнь16:31
- Карпатський віщун шокував передбаченнями про неньку Україну…
- Захарченко заявив, що ситуація в "ДНР" критична
- «Люди, выберите меня Президентом и я закончу войну на востоке!», — Тимошенко сделала шокирующее заявление в прямом эфире
- Донецк и Макеевка остались без «Лайфа»
- Украина в опасности: население массово подхватывает безсимптомный вирус
- Парубий обратился к жителям оккупированного Донбасса по поводу "паспортов" фейковых "республик"
- Толерантность или безумие? Супрун хочет ввести в официальные документы третий пол
- В ДНР к «празнику» 23 февраля раздают квартиры
- Военные опубликовали видео попадания в технику боевиков из противотанкового комплекса в АТО (ВИДЕО)
- Боевики из Донецка и Макеевки кошмарят Авдеевку, в городе из домов вылетают окна (ВИДЕО)