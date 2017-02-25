Россия спонсирует террористов через благотворительные фонды

25.02.2017 16:30

Российская Федерация выделяет миллиарды рублей на финансирование террористических «Луганской и Донецкой народных республик». Механизм такого «спонсорства» раскрыли в Службе безопасности Украины.

«СБУ проверяет каналы финансирования российскими официальными структурами так называемых „ДНР/ЛНР“, в рамках ряда открытых ранее уголовных производств. По информации спецслужбы, „бюджетом ЛНР“ на первый квартал 2017 года предусмотрено поступление более 11 млрд рублей. Собственными силами главари террористов способны собрать лишь 2 из них. Остальная сумма запланирована в виде получения финансовой помощи от правительства РФ, а сам проект бюджета согласовывался т.н. „народным советом ЛНР“ с профильными российскими министерствами», — отметили в ведомстве.

Указывается, что одним из механизмов наполнения бюджета террористов избран карманный благотворительный «Фонд поддержки международных гуманитарных проектов» (президент — гражданин России Владимир Игоревич Пашков). Учредителем Фонда, зарегистрированного в конце 2015 года, является московский «Международный расчетный банк».

«Через счета русской некоммерческой организации «Центр международных расчетов» фонд направляет средства непосредственно в т.н. «Госбанк «ЛНР», «финансисты» террористов покрывают из этих поступлений отрицательное сальдо бюджета. В частности, «народная милиция ЛНР» получила более 820 млн рублей, «МГБ ЛНР» почти 100 млн рублей», — сообщили в СБУ.

В ведомстве отметили, что значительная часть средств, полученных от России, направляется на финансирование пропагандистской работы среди населения для дискредитации Украины. В частности, бюджет пропагандистов террористической «ЛНР» составляет почти 30 млн рублей.

Как сообщалось ранее, с конца прошлого года РФ начала сворачивать финансирование террористических республик. В частности, так называемые «силовики» начали получать только половину своих окладов.

Источник fakty.ua