Савченко из Донецка обратилась к народу Украины: о чем попросила скандальный нардеп. ВИДЕО

25.02.2017 13:40

После посещения макеевской тюрьмы и встречи с пленными украинскими бойцами Савченко сделала специальное заявление перед российскими телекамерами и обратилась к народу Украины.

Депутат заявила, что прибыла на оккупированную территорию Украины с единственной целью - освободить пленных украинских бойцов.

В своем призыве она попросила украинский народ поддержать ее, как однажды украинцы уже делали это в момент, когда она находилась кремлевской тюрьме в России.

Савченко также призвала лидеров "Нормандской четверки" способствовать обмену в формате "всех на всех", сразу после этого резко оборвав общение с прессой и скрывшись со словами "брифинг окончен".

После этого представитель террористов так же ответила на вопросы российских СМИ и заявила, что визит Савченко является ее "частной инициативой" - Порошенко не дал ей полномочий вести переговоры об освобождении пленных от имени украинской стороны.

Источник dialog.ua