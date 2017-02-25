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Савченко из Донецка обратилась к народу Украины: о чем попросила скандальный нардеп. ВИДЕО
После посещения макеевской тюрьмы и встречи с пленными украинскими бойцами Савченко сделала специальное заявление перед российскими телекамерами и обратилась к народу Украины.
Депутат заявила, что прибыла на оккупированную территорию Украины с единственной целью - освободить пленных украинских бойцов.
В своем призыве она попросила украинский народ поддержать ее, как однажды украинцы уже делали это в момент, когда она находилась кремлевской тюрьме в России.
Савченко также призвала лидеров "Нормандской четверки" способствовать обмену в формате "всех на всех", сразу после этого резко оборвав общение с прессой и скрывшись со словами "брифинг окончен".
После этого представитель террористов так же ответила на вопросы российских СМИ и заявила, что визит Савченко является ее "частной инициативой" - Порошенко не дал ей полномочий вести переговоры об освобождении пленных от имени украинской стороны.
Источник dialog.ua
Теги: Россия, Донецк, Донбасс, Макеевка, тюрьма, пленные
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