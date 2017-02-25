Савченко попала в тюрьму ДНР. ВИДЕО

25.02.2017 12:30

Появилось видео посещения народным депутатом Украины Надеждой Савченко украинских пленных, которых удерживают террористы "ДНР" в Донецке.

Видео опубликовал российский пропагандистский канал News-Front, передает Обозреватель.

Савченко сопровождали российские журналисты в "прогулке" по камерам. Нардеп поинтересовалась условиями содержания и пообещала передать письма родственникам.

Источник from-ua.com