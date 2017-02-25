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Архив - Донецкая область

Савченко попала в тюрьму ДНР. ВИДЕО

25.02.2017 12:30
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Савченко попала в тюрьму ДНР. ВИДЕО

Появилось видео посещения народным депутатом Украины Надеждой Савченко украинских пленных, которых удерживают террористы "ДНР" в Донецке.

Видео опубликовал российский пропагандистский канал News-Front, передает Обозреватель.

Савченко сопровождали российские журналисты в "прогулке" по камерам. Нардеп поинтересовалась условиями содержания и пообещала передать письма родственникам.

 

Источник from-ua.com



Теги: Украина, Донецк, Донбасс, тюрьма, ДНР
 
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