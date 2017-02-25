Последние новости раздела
- Савченко попала в тюрьму ДНР. ВИДЕО12:30
- Ответный огонь ВСУ по террористам под Мариуполем11:30
- Боевики на видеоконференции решат проблемы Донбасса10:47
- Надежда Савченко попала в Макеевскую колонию09:31
- За минувшие сутки в АТО 12 украинских военных ранены, 4 травмированы, зафиксировано 92 обстрела, - пресс-центр07:45
- Белый Барс – Донбасс: превью матча 38-го тура УХЛ23:01
- Для Гааги: польский депутат готовит материалы о преступлениях России на Донбассе22:42
- В оккупированной Горловке в течение двух часов слышны тяжелые исходящие выстрелы22:10
- Все по Путину - в Донецке боевики ведут огонь от роддома21:40
- У боевиков "ДНР" завершилась "зачетная" неделя по стрельбе из танков и БМП21:28
Савченко попала в тюрьму ДНР. ВИДЕО
25.02.2017 12:30
Появилось видео посещения народным депутатом Украины Надеждой Савченко украинских пленных, которых удерживают террористы "ДНР" в Донецке.
Видео опубликовал российский пропагандистский канал News-Front, передает Обозреватель.
Савченко сопровождали российские журналисты в "прогулке" по камерам. Нардеп поинтересовалась условиями содержания и пообещала передать письма родственникам.
Источник from-ua.com
Теги: Украина, Донецк, Донбасс, тюрьма, ДНР
Читайте также:
- Скандальный автор "Донецкой мафии" боится, что его снова упрячут в тюрьму
- "Динамо" и "Шахтер" интересуются 19-летним игроком
- Тренер сборной Франции выставит против украинцев экспериментальный состав
- Защитник "Шахтера" Ракицкий представил новую форму сборной Украины (ФОТО)
- Донецкие угольщики не хотят терять связи с Украиной
- Дончанам урезали подачу воды
- Савченко попала в тюрьму ДНР. ВИДЕО12:30
- Ответный огонь ВСУ по террористам под Мариуполем11:30
- Боевики на видеоконференции решат проблемы Донбасса10:47
- В Станице Луганской задержан мужчина, находившийся в розыске. Шел в свободную Украину10:10
- Надежда Савченко попала в Макеевскую колонию09:31
- В гараже на Луганщине СБУ обнаружила тайник с ракетами08:58
- За минувшие сутки в АТО 12 украинских военных ранены, 4 травмированы, зафиксировано 92 обстрела, - пресс-центр07:45
- Белый Барс – Донбасс: превью матча 38-го тура УХЛ23:01
- Для Гааги: польский депутат готовит материалы о преступлениях России на Донбассе22:42
- В оккупированной Горловке в течение двух часов слышны тяжелые исходящие выстрелы22:10
- Савченко попала в тюрьму ДНР. ВИДЕО12:30
- "Русский мир" никому не нужен. Будущего у путинского проекта нет12:10
- Верховный суд США разрешил смертные казни в Арканзасе11:50
- Ответный огонь ВСУ по террористам под Мариуполем11:30
- Декоммунизация столичных улиц — извращение истории11:10
- В Париже объявили лауреатов "французского Оскара"10:50
- Боевики на видеоконференции решат проблемы Донбасса10:47
- Эксперты сообщили, когда начнет расти курс доллара10:30
- В Станице Луганской задержан мужчина, находившийся в розыске. Шел в свободную Украину10:10
- В Украине задержали двух админов "групп смерти"09:50
- Жизнь на 2 дома: для чего в Мариуполь едут жители оккупированных городов Украины. ВИДЕО08:04
- Чем не стоит жертвовать ради работы22:30
- Можно ли поправиться от суши и какие суши самые полезные?09:20
- От Геенны до Гуманитарки (Фронтовой словарь обывателя)09:10
- Февраль. Звенит стеклянная капель, и зеленеют тротуары08:40
- 8 причин добавить в свой рацион больше цитрусовых08:10
- Женщины побьют рекорд по продолжительности жизни — ученые 07:20
- Антифашистские" неонацисты-наемники меняют Донбасс на более денежные горячие точки20:30
- Чем имбирь полезен для женщин: ТОП-3 уникальных свойства19:18
- 10 привычек, способных изменить жизнь16:31
- Карпатський віщун шокував передбаченнями про неньку Україну…
- Захарченко заявив, що ситуація в "ДНР" критична
- «Люди, выберите меня Президентом и я закончу войну на востоке!», — Тимошенко сделала шокирующее заявление в прямом эфире
- Донецк и Макеевка остались без «Лайфа»
- Украина в опасности: население массово подхватывает безсимптомный вирус
- Парубий обратился к жителям оккупированного Донбасса по поводу "паспортов" фейковых "республик"
- Толерантность или безумие? Супрун хочет ввести в официальные документы третий пол
- В ДНР к «празнику» 23 февраля раздают квартиры
- Военные опубликовали видео попадания в технику боевиков из противотанкового комплекса в АТО (ВИДЕО)
- Боевики из Донецка и Макеевки кошмарят Авдеевку, в городе из домов вылетают окна (ВИДЕО)