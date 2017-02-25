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Архив - Донецкая область

В Авдеевке есть раненые и погибшие. ВИДЕО

25.02.2017 15:50
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В Авдеевке есть раненые и погибшие. ВИДЕО

Оккупанты всю ночь прицельно обстреливали Авдеевку. На данный момент город полностью обесточен. Об этом на своей странице в Facebook сообщил нардеп, координатор батальона "Киев-1" Евгений Дейдей.

По его словам, в результате обстрелов зафиксированы значительные разрушения и потери. На данный момент окончательных данных по пострадавшим нет.

В результате провокаций со стороны боевиков повреждена ЛЭП. Город обесточен.

Об этом сообщает Военное телевидение Украины:

 

 

Источник tribun.com.ua



Теги: Украина, Донбасс, Донецкая область, Авдеевка, ЛЭП, АТО
 
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