В Авдеевке есть раненые и погибшие. ВИДЕО

25.02.2017 15:50

Оккупанты всю ночь прицельно обстреливали Авдеевку. На данный момент город полностью обесточен. Об этом на своей странице в Facebook сообщил нардеп, координатор батальона "Киев-1" Евгений Дейдей.

По его словам, в результате обстрелов зафиксированы значительные разрушения и потери. На данный момент окончательных данных по пострадавшим нет.

В результате провокаций со стороны боевиков повреждена ЛЭП. Город обесточен.

Об этом сообщает Военное телевидение Украины:

Источник tribun.com.ua