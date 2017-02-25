Последние новости раздела
- Россия спонсирует террористов через благотворительные фонды16:30
- В Авдеевке есть раненые и погибшие. ВИДЕО15:50
- В "ДНР" заявили о потере важных объектов15:31
- Донецк обстреливали по приказу Захарченко.15:10
- В Авдеевке тушат пожары и пытаются восстановить энергоснабжение14:40
- Война на Донбассе закончится нескоро. Готовиться нужно к худшему - Климкин14:27
- Мы ничего не знали о Донбассе...14:07
- Савченко из Донецка обратилась к народу Украины: о чем попросила скандальный нардеп. ВИДЕО13:40
- Савченко попала в тюрьму ДНР. ВИДЕО12:30
- Ответный огонь ВСУ по террористам под Мариуполем11:30
В Авдеевке есть раненые и погибшие. ВИДЕО
25.02.2017 15:50
Оккупанты всю ночь прицельно обстреливали Авдеевку. На данный момент город полностью обесточен. Об этом на своей странице в Facebook сообщил нардеп, координатор батальона "Киев-1" Евгений Дейдей.
По его словам, в результате обстрелов зафиксированы значительные разрушения и потери. На данный момент окончательных данных по пострадавшим нет.
В результате провокаций со стороны боевиков повреждена ЛЭП. Город обесточен.
Об этом сообщает Военное телевидение Украины:
Источник tribun.com.ua
Теги: Украина, Донбасс, Донецкая область, Авдеевка, ЛЭП, АТО
Читайте также:
- Донбасский фронт: пылает вся линия соприкосновения
- 20 лет Независимости. Авдеевка: детский городок как главная потеря
- Президент перевел судью из Донбасса на работу в Киев
- Авдеевскую заправку ограбили двое "в масках"
- Донецкие "гастролеры" навели шороху в Севастополе
- Евро-2009. Сегодня на donbass.ua онлайн-трансляция финала: Украина-Англия!
- Россия спонсирует террористов через благотворительные фонды16:30
- В Авдеевке есть раненые и погибшие. ВИДЕО15:50
- В "ДНР" заявили о потере важных объектов15:31
- Донецк обстреливали по приказу Захарченко.15:10
- В Авдеевке тушат пожары и пытаются восстановить энергоснабжение14:40
- Война на Донбассе закончится нескоро. Готовиться нужно к худшему - Климкин14:27
- Мы ничего не знали о Донбассе...14:07
- Савченко из Донецка обратилась к народу Украины: о чем попросила скандальный нардеп. ВИДЕО13:40
- Савченко попала в тюрьму ДНР. ВИДЕО12:30
- Ответный огонь ВСУ по террористам под Мариуполем11:30
- Россия спонсирует террористов через благотворительные фонды16:30
- Возможен ли украинский Пиночет 16:10
- В Авдеевке есть раненые и погибшие. ВИДЕО15:50
- В "ДНР" заявили о потере важных объектов15:31
- Донецк обстреливали по приказу Захарченко.15:10
- Украинцам разрешили держать валюту за границей14:50
- В Авдеевке тушат пожары и пытаются восстановить энергоснабжение14:40
- Война на Донбассе закончится нескоро. Готовиться нужно к худшему - Климкин14:27
- Мы ничего не знали о Донбассе...14:07
- Савченко из Донецка обратилась к народу Украины: о чем попросила скандальный нардеп. ВИДЕО13:40
- Возможен ли украинский Пиночет 16:10
- Мы ничего не знали о Донбассе...14:07
- Жизнь на 2 дома: для чего в Мариуполь едут жители оккупированных городов Украины. ВИДЕО08:04
- Чем не стоит жертвовать ради работы22:30
- Можно ли поправиться от суши и какие суши самые полезные?09:20
- От Геенны до Гуманитарки (Фронтовой словарь обывателя)09:10
- Февраль. Звенит стеклянная капель, и зеленеют тротуары08:40
- 8 причин добавить в свой рацион больше цитрусовых08:10
- Женщины побьют рекорд по продолжительности жизни — ученые 07:20
- Антифашистские" неонацисты-наемники меняют Донбасс на более денежные горячие точки20:30
- Карпатський віщун шокував передбаченнями про неньку Україну…
- Захарченко заявив, що ситуація в "ДНР" критична
- «Люди, выберите меня Президентом и я закончу войну на востоке!», — Тимошенко сделала шокирующее заявление в прямом эфире
- Донецк и Макеевка остались без «Лайфа»
- Украина в опасности: население массово подхватывает безсимптомный вирус
- Парубий обратился к жителям оккупированного Донбасса по поводу "паспортов" фейковых "республик"
- Толерантность или безумие? Супрун хочет ввести в официальные документы третий пол
- В ДНР к «празнику» 23 февраля раздают квартиры
- Боевики из Донецка и Макеевки кошмарят Авдеевку, в городе из домов вылетают окна (ВИДЕО)
- Военные опубликовали видео попадания в технику боевиков из противотанкового комплекса в АТО (ВИДЕО)