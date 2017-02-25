В Авдеевке тушат пожары и пытаются восстановить энергоснабжение

25.02.2017 14:40

В результате ночных обстрелов боевиками г. Авдеевки Донецкой области зафиксировано четыре пожара в частном секторе. Среди мирных жителей погибших и раненых нет. Об этом сообщил пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook, передает телеканал 112 Украина.

"В результате ночного обстрела противника возникли пожары и разрушены постройки в жилом секторе Старой Авдеевки. Всего зафиксировано четыре пожара в частном секторе пригорода. По предварительным данным, раненых и погибших среди мирных жителей нет", - сказано в сообщении пресс-центра штаба АТО на официальной странице в соцсети "Фейсбук" в субботу.

В штабе АТО отмечают, что тушить пожары в частных домах Старой Авдеевки персоналу ГосЧС помогали военнослужащие Вооруженных сил Украины, а также журналисты отечественных телеканалов и иностранных изданий.

Также сообщается, что вода в Авдеевку поступает самотеком из резервуара, в городе отсутствует электроэнергия из-за повреждения ЛЭП на подконтрольной Украине территории.

"Коммунальные службы находятся в готовности к выполнению работ по восстановлению энергоснабжения. В настоящее время решаются вопросы по обеспечению безопасности проведения работ ремонтными бригадами", - сказано в сообщении.