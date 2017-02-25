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Архив - Донецкая область

В "ДНР" заявили о потере важных объектов

25.02.2017 15:31
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В "ДНР" заявили о потере важных объектов

Так называемый "заместитель командующего оперативным командованием ДНР" Эдуард Басурин заявил, что этой ночью силы АТО заняли объекты Донецкой фильтровальной станции. Об этом сообщает Трибун со ссылкой на подконтрольный боевикам сайт ДАН.

В "ДНР" утверждают, что станцию освободили якобы "украинские радикальные националистические подразделения".

Насколько заявление Басурина соответствует действительности неизвестно. Официального комментария украинской стороны на данный момент нет.

Отметим, ДФС находится между Авдеевкой и оккупированной Ясиноватой и частично обеспечивает водой Красногоровку, Авдеевку и поселок Верхнеторецкое, которые находятся под контролем сил АТО. Также станция дает воду оккупированным боевиками Ясиноватой, поселкам Васильевка, Спартак и Донецку.

Вчера руководство станции прекратило работу предприятия и эвакуировало персонал из-за обстрелов, которые продолжались 2 суток.

Об этом стало известно утром из сообщения пресс-службы компании "Вода Донбасса".

Источник tribun.com.ua



Теги: Донецк, Донбасс, ДНР, АТО
 
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