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В «ДНР» заявили про обмін полонених “всіх на всіх”
У “ДНР” заявили, що хочуть обміняти полонених за формулою “всіх на всіх”, але при цьому вимагають звільнити 475 осіб.
Про це повідомляє російське “РІА “Новости” з посиланням на представницю терористичної “ДНР” – “уповноважену з прав людини” Дар’ю Морозову, пише pravda.com.ua
За її словами, у п’ятницю нардеп Надія Савченко відвідала колонію у Макіївці, де утримуються в полоні українські бійці та “звернулася до лідерів країн нормандського формату із закликом сприяти обміну полоненими на Донбасі за формулою “всіх на всіх”.
Морозова заявила:
Ті пропозиції, які Надія озвучувала через Інтернет і ЗМІ, неприйнятні у даному випадку.
Також вона заявила, що Україна “готова передати “ДНР” 250 полонених, хоча за списками, підтвердженими Києвом, їх 475″.
Морозова заявила:
Тому ми наполягаємо на виконанні пункту “Мінських угод” – “обмін всіх на всіх”, чим швидше, тим краще.
Також Морозова повідомила, що у колонії, яку відвідала Савченко, перебуває 34 людини, а всього їх 41:
Решта звинувачується за іншими статтями і перебувають або у СІЗО, або в інших колоніях.
Источник Zvistka
Теги: Донбасс, обмен, ДНР, пленные
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