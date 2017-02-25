Война на Донббассе закончится нескоро. Готовиться нужно к худшему - Климкин

25.02.2017 14:27

Борьба Украины с российской агрессией закончится очень нескоро - украинскому народу нужно готовиться к тому, что война не закончится "ни завтра, ни послезавтра". Об этом заявил глава МИД Украины Павел Климкин в интервью украинским СМИ.

Он сообщил, что вопрос войны и мира заключен совершенно не в Нормандском формате, и не в Минских соглашениях, а в постоянном стремлении России поработить Украину. Климкин призвал украинцев настроиться на долгое противостояние с Россией, которая ни при каких условиях не готова прекратить дестабилизацию Украины. Климкин заявил, что любой успех Украины станет тяжелым фундаментальным ударом по логике функционирования всей России. Он подчеркнул, что украинцам нужно четко настроиться на борьбу и противостояние Кремлю, при этом борьба эта будет делать украинцев лишь сильнее:

Он также отметил, что Москва с легкостью может выполнить Минские соглашения уже сейчас, так как для нее условия очень простые:

Источник Диалог.UA