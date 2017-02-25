- Донецк обстреливали по приказу Захарченко.15:10
- В Авдеевке тушат пожары и пытаются восстановить энергоснабжение14:40
- Война на Донббассе закончится нескоро. Готовиться нужно к худшему - Климкин14:27
- Мы ничего не знали о Донбассе...14:07
- Савченко из Донецка обратилась к народу Украины: о чем попросила скандальный нардеп. ВИДЕО13:40
- Савченко попала в тюрьму ДНР. ВИДЕО12:30
- Ответный огонь ВСУ по террористам под Мариуполем11:30
- Боевики на видеоконференции решат проблемы Донбасса10:47
- Надежда Савченко попала в Макеевскую колонию09:31
- За минувшие сутки в АТО 12 украинских военных ранены, 4 травмированы, зафиксировано 92 обстрела, - пресс-центр07:45
Война на Донббассе закончится нескоро. Готовиться нужно к худшему - Климкин
Борьба Украины с российской агрессией закончится очень нескоро - украинскому народу нужно готовиться к тому, что война не закончится "ни завтра, ни послезавтра". Об этом заявил глава МИД Украины Павел Климкин в интервью украинским СМИ.
Он сообщил, что вопрос войны и мира заключен совершенно не в Нормандском формате, и не в Минских соглашениях, а в постоянном стремлении России поработить Украину. Климкин призвал украинцев настроиться на долгое противостояние с Россией, которая ни при каких условиях не готова прекратить дестабилизацию Украины. Климкин заявил, что любой успех Украины станет тяжелым фундаментальным ударом по логике функционирования всей России. Он подчеркнул, что украинцам нужно четко настроиться на борьбу и противостояние Кремлю, при этом борьба эта будет делать украинцев лишь сильнее:
Он также отметил, что Москва с легкостью может выполнить Минские соглашения уже сейчас, так как для нее условия очень простые:
Источник Диалог.UA
Теги: Россия, Донбасс, война, агрессия
- Обнародован российский план "экономической войны" с Украиной
- Эксперт: "Экономику России в следующем году ждет коллапс"
- План "Анаконда" освободит Донбасс с Крымом и задушит путинскую Россию
- Что ждет Донбасс?
- Донбасс принадлежит государству под названием "Украина", - Александр Невзоров (ВИДЕО)
- Донбас обстрілюють курсанти Казанського вищого артилерійського командного училища
- Донецк обстреливали по приказу Захарченко.15:10
- В Авдеевке тушат пожары и пытаются восстановить энергоснабжение14:40
- Война на Донббассе закончится нескоро. Готовиться нужно к худшему - Климкин14:27
- Мы ничего не знали о Донбассе...14:07
- Савченко из Донецка обратилась к народу Украины: о чем попросила скандальный нардеп. ВИДЕО13:40
- Савченко попала в тюрьму ДНР. ВИДЕО12:30
- Ответный огонь ВСУ по террористам под Мариуполем11:30
- Боевики на видеоконференции решат проблемы Донбасса10:47
- В Станице Луганской задержан мужчина, находившийся в розыске. Шел в свободную Украину10:10
- Надежда Савченко попала в Макеевскую колонию09:31
- Донецк обстреливали по приказу Захарченко.15:10
- Украинцам разрешили держать валюту за границей14:50
- В Авдеевке тушат пожары и пытаются восстановить энергоснабжение14:40
- Война на Донббассе закончится нескоро. Готовиться нужно к худшему - Климкин14:27
- Мы ничего не знали о Донбассе...14:07
- Савченко из Донецка обратилась к народу Украины: о чем попросила скандальный нардеп. ВИДЕО13:40
- Порошенко утвердил сроки призыва и увольнения в запас срочников в 2017 году13:10
- США и Россию хотят лишить ядерного оружия12:50
- Савченко попала в тюрьму ДНР. ВИДЕО12:30
- "Русский мир" никому не нужен. Будущего у путинского проекта нет12:10
- Мы ничего не знали о Донбассе...14:07
- Жизнь на 2 дома: для чего в Мариуполь едут жители оккупированных городов Украины. ВИДЕО08:04
- Чем не стоит жертвовать ради работы22:30
- Можно ли поправиться от суши и какие суши самые полезные?09:20
- От Геенны до Гуманитарки (Фронтовой словарь обывателя)09:10
- Февраль. Звенит стеклянная капель, и зеленеют тротуары08:40
- 8 причин добавить в свой рацион больше цитрусовых08:10
- Женщины побьют рекорд по продолжительности жизни — ученые 07:20
- Антифашистские" неонацисты-наемники меняют Донбасс на более денежные горячие точки20:30
- Чем имбирь полезен для женщин: ТОП-3 уникальных свойства19:18
- Карпатський віщун шокував передбаченнями про неньку Україну…
- Захарченко заявив, що ситуація в "ДНР" критична
- «Люди, выберите меня Президентом и я закончу войну на востоке!», — Тимошенко сделала шокирующее заявление в прямом эфире
- Донецк и Макеевка остались без «Лайфа»
- Украина в опасности: население массово подхватывает безсимптомный вирус
- Парубий обратился к жителям оккупированного Донбасса по поводу "паспортов" фейковых "республик"
- Толерантность или безумие? Супрун хочет ввести в официальные документы третий пол
- В ДНР к «празнику» 23 февраля раздают квартиры
- Боевики из Донецка и Макеевки кошмарят Авдеевку, в городе из домов вылетают окна (ВИДЕО)
- Военные опубликовали видео попадания в технику боевиков из противотанкового комплекса в АТО (ВИДЕО)