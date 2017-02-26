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Боевики ОРДО после поездки Савченко засобирались в Киев
Боевики ОРДО после визита депутата Верховной рады Украины Надежды Савченко в макеевскую колонию захотели посетить своих пленных на подконтрольной украинскому правительству территории. Об этом сообщает контролируемый боевиками сайт dan-news.info, со ссылкой на так называемую "уполномоченную по правам человека в ДНР" Дарью Морозову.
Морозова считает, что поскольку Савченко и Владимиру Рубану была предоставлена возможность увидеться с украинскими пленными, то представители ОРДО могли бы получить доступ к местам, где содержатся пленные боевики террористической организации "ДНР".
"Мы хотим убедиться в том, что к ним не применяются незаконные методы дознания, и условия содержания наших сторонников действительно свидетельствуют о гуманизме киевских властей", - заявила она.
Как сообщалось, представитель террористов заявила, что предложения по обмену "всех на всех", которые Савченко озвучивала через интернет и СМИ, неприемлемы.
Она заявила, что Украина готова передать 250 пленных, "хотя по спискам, подтвержденным Киевом, их 475".
Как известно, в пятницу вечером Савченко сообщила, что посетила две камеры, где содержатся шесть украинских военнопленных.
25 февраля нардеп опубликовала список украинских пленных, которых она посетила в ОРДЛО - 34 человека.
Источник from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, ДНР, боевики, Минские договоренности, пленные
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